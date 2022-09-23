中研院院區開放實體回歸 10/29登場

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（中央社記者吳欣紜台北23日電）中央研究院院區開放10月29日登場，中研院今天表示，今年將實體回歸並同步加碼舉行2天的線上活動，包含演講座談、實驗室參觀等近200場活動虛實串聯，讓民眾獲取科普知識。

為推廣科普知識，中研院每年都會舉辦院區開放參觀活動，但去年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，改以全線上方式舉行。

中研院今天發布新聞稿指出，今年院區開放將實體回歸，於10月29日登場，而往年「一日限定」的節目內容也特別加場，將於10月28日及10月29日加碼舉辦線上活動，一連2天總計有演講座談、實驗室參觀、互動體驗等將近200場活動。

中研院也提到，院內各研究所及中心、展覽館將再度精心安排各式各樣的互動體驗、DIY實作及參觀導覽，像是民族所舉辦「Hula夏威夷樂舞工作坊」，介紹夏威夷傳統樂器、其製作與歷史脈絡；人社中心「聲感地圖現行錄：GIS x AI」，將透過LINE機器人與聲音AI辨識，邀請大家一起繪製聲感地圖等。

中研院也提到，院區開放各活動皆標註分齡資訊，提供參加對象的年齡層建議，從國小、國中到高中以上等，滿足各種不同年齡層民眾的需求，家中有6歲以上小朋友的父母，想要帶孩子們探索科學，天文所「以管窺天」－太陽觀測、多樣中心「植物與菇菇好朋友－植物或真菌拼圖」、歷史文物陳列館「未來考古──做我的時光寶盒」等活動，也能讓小朋友動手做實驗、玩科學、體驗史前文化穿越，激發無限創造力。

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中研院表示，為激發學生探索科學及人文研究的熱情，今年主題演講也首次安排院內年輕優秀學者發表短講，並由中研院院長廖俊智主持，主講人包括應用科學研究中心副研究員陳壁彰、細胞與個體生物學研究所助研究員陳振輝、中國文哲研究所副研究員劉瓊云，此場次也將於線上同步直播，透過一場90分鐘的演講，一次獲取數理、生命、人文領域的專業知識。

中研院指出，民眾可到官網註冊會員，鎖定想參加的活動，網站也提供會員行程收藏服務，部分活動有人數上限，採預約登記抽籤制，將於10月3日至10月16日開放報名登記，抽籤結果將於10月17日公布，官網（https://openhouse.sinica.edu.tw/questions）常見問答也整理報名、場地等相關資訊，歡迎民眾多加利用。（編輯：管中維）1110923