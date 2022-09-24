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太魯閣峽谷音樂節10/22演出 花蓮車站快閃宣傳

2022/9/24 12:27（9/24 13:21 更新）
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邁入20週年的太魯閣峽谷音樂節將登場，24日上午在花蓮火車站前洄瀾廣場舉辦快閃演出，由台北愛樂交響樂團、銅蘭國小學生及演唱家耕莘‧撒耘為活動宣傳。（太管處提供）中央社記者張祈傳真 111年9月24日
邁入20週年的太魯閣峽谷音樂節將登場，24日上午在花蓮火車站前洄瀾廣場舉辦快閃演出，由台北愛樂交響樂團、銅蘭國小學生及演唱家耕莘‧撒耘為活動宣傳。（太管處提供）中央社記者張祈傳真 111年9月24日
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（中央社記者張祈花蓮縣24日電）太魯閣峽谷音樂節邁入20週年，10月22日將在太魯閣台地演出，今天上午在花蓮火車站前洄瀾廣場舉辦快閃演出，由台北愛樂交響樂團、銅蘭國小學生及演唱家耕莘‧撒耘為活動宣傳。

快閃活動上午10時50分在花蓮火車站前洄瀾廣場演出，音樂一出，吸引剛出站或正準備搭車民眾注意，坐在類火車等待區的民眾也感染到樂舞氣氛，快閃演出30分鐘，讓人來人往遊客駐留。

太魯閣國家公園管理處發布新聞資料指出，快閃演出由秀林鄉銅蘭國小學生演唱太魯閣族傳統樂曲，接著與歌手耕莘．撒耘、台北愛樂交響樂團5名樂手演唱生日快樂歌，現場民眾也跟著哼起旋律，一同慶祝太魯閣峽谷音樂節20週年生日快樂。

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太管處指出，太魯閣峽谷音樂節將於10月22日上午10時30分起在太魯閣台地演出，演出分上下午進行，演出團隊包括為東華大學原民院舞團、四維高中原民舞蹈隊、王宏恩、花蓮高工；下午場為花蓮高工原民舞蹈隊、留聲樂團、范德騰及許哲誠雙鋼琴說唱、台北愛樂交響樂團、男高音謝孟哲及女高音王薈榕、白袍鋼琴家林品安等12組。

太管處指出，演出當天太魯閣台地禁止車輛進入，民眾可於上午9時起至新城太魯閣火車站搭乘接駁車直達會場，每10分鐘1班，活動詳情可至「In樂太魯閣Unofficial」粉絲團查詢。（編輯：方沛清）1110924

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