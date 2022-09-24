台師大媒體近用推廣列車 完成環台6場工作坊

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台灣師範大學和中嘉集團合作推廣媒體近用權，環台舉辦6場次「111年公用頻道手機影製工作坊」，24日最後一場活動前進桃園舉行。（台師大提供）中央社記者陳至中傳真 111年9月24日

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（中央社記者陳至中台北24日電）台灣師範大學和中嘉集團合作推廣媒體近用權，「111年公用頻道手機影製工作坊」環台舉辦6場次活動，今天抵達桃園。民眾拍攝的影片，將在全台各有線系統播出。

這項活動由台灣師範大學媒體素養教育基地與中嘉數位共同舉辦、歷時一年共6場的環台工作坊，共有27個各地團體及超過200名民眾參與，產出50支影片。

主辦單位今天發出新聞稿，工作坊透過講座、遊戲、教學等活動，指導民眾拍攝影片，並協助將影片託播至有線電視公用頻道，讓民眾在自家客廳電視上也能看到自己的作品，落實大眾媒體近用權。

台師大媒體素養教育基地計畫主持人、大眾傳播所教授陳炳宏表示，活動目的除了推廣媒體近用權觀念外，也讓民眾了解，每個人都有權利透過家裡的有線電視系統第3頻道（公用頻道），播出自己拍攝的影片，介紹在地文史風情，或表達對公共事務的意見。

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工作坊先由教授講解近用權與公用頻道理念，並透過咖啡論壇形式，帶領民眾討論相關制度的改良方針。大學生組成的影製小隊輔，則講授影片企劃、拍攝、剪輯等技能，集思廣益討論公用頻道影片主題與腳本，進而產製出屬於自己的影片成品。

來自桃園龜山的盧姓姐弟是桃園場最年輕的學員，他們表示，想學習影片剪輯技巧來製作學習歷程檔案，作為課外學習成果的呈現。他們並認為，公用頻道可以播映學校提供的課程輔導等內容，增加課外學習的管道。（編輯：張芷瑄）1110924