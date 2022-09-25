聲音照相執法擬擴大 將納營建工程

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

環保署25日表示，去年起已開始實施聲音照相執法，預計至民國116年全國整體規劃需求約306套。圖為移動式聲音照相設備。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北25日電）環保署今天表示，去年起已開始實施聲音照相執法，預計至民國116年全國整體規劃需求約306套；未來除運用於使用中機動車輛噪音，也正研發擴大發展應用於營建工程噪音取締。

中研院人文社會科學研究中心研究員詹大千團隊建立聲景地圖，發現發現台北市大安、中山區夜間為噪音熱點，主要是在夜間市民大道一帶仍有較大的車流量，另外白天在松山區因飛機起降，花博廣場一帶只要飛機經過，聲音瞬間飆到80分貝以上；台中部分則包含台中工業區、市中心火車站周邊、逢甲商圈附近等。

根據行政院環境保護署統計，依照110年六都噪音稽查處分概況，噪音處分以台北市、新北市占最高，其中以營建工程、機動車輛、娛樂營業場為主，而按噪音管制區來看，以第二類（一般住宅）及第三類（住商混合）陳情處分占最多。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕告訴中央社記者，環保署自109年修正「噪音管制區劃定作業準則」，增列各類陸上運輸系統噪音管制區劃定作業準則，另外在110年起推動實施「聲音照相-科技執法」，加強噪音管制及取締方式。

蔡孟裕說，為加強提升地方執法的量能，爭取前瞻科技計畫及公共建設計畫相關經費，進一步補助地方環保局購置執法設備，預計至116年全國整體規劃聲音照相需求約306套，未來除運用於使用中機動車輛噪音外，也正研發擴大發展應用於營建工程噪音取締，維護民眾生活安寧。（編輯：管中維）1110925