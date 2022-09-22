調查：逾3/4民眾有聽損風險 20世代聽力最弱

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美律總裁黃朝豊指出，美律委託天下雜誌，發起微聽損大調查，結果顯示已有超過3/4的人近3個月有耳朵異常狀況。中央社記者江明晏攝 111年9月22日

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（中央社記者江明晏台北22日電）電聲元件大廠美律公布微聽損大調查，發現逾3/4的人恐有聽力損傷風險；20世代「耳力」最弱、40世代耳機開最大聲，提醒耳機音量勿大於60%、勿連續使用逾1小時。

電聲元件大廠美律實業今天舉辦「40未滿，耳力已老」微聽損大調查記者會，呼籲各界正視娛樂性聽力產品造成的聽力損傷問題。

美律總裁黃朝豊今天指出，呼應WHO今年「謹慎用耳，聆聽聲活」（To hear for life, listen with care ）的口號，美律委託天下雜誌，針對近3個月有使用過耳機的20歲到49歲民眾，發起微聽損大調查，共回收1874個有效樣本。

調查結果顯示，已有超過3/4的人近3個月有耳朵異常狀況，可能有聽力損傷風險；且不分世代，都缺乏保護耳朵的知識。

根據調查，20世代使用耳機時間最長，有近8成（77%）年輕人幾乎每天使用耳機，顯見娛樂型態的改變，讓20世代幾乎耳機不離身；同時，20世代常有聽不清楚對方聲音或內容的情形，以44.4%居世代之冠，甚至還高於40世代。

此外，長時間、高音量的重度沉浸使用者以40歲至49歲最突出。40世代不論在追劇、線上會議及學習上，用耳習慣均達高風險值（連續使用耳機超過1小時，且音量高於60%），顯示其暴露於較高聽損風險之下，其中又以男性居多。

聽力師陳雪霞指出，若長時間超過警戒範圍，會造成毛細胞的損傷，進而影響聽力；而聽力的損傷是不可逆的，建議民眾發現有聽力漸弱的問題，要盡快至耳鼻喉科。

林口微笑親子耳鼻喉科醫師張弘在現場分享，微聽損全名為「輕微聽力損失」，指的是較為輕微的聽力受損。雖然一般情況下，微聽損患者仍可聽到聲音、與他人進行正常溝通。然而，在特殊情境中，微聽損患者的聽力便會受到影響，近年來進入門診求助耳力問題的民眾有年輕化趨勢，多數更伴隨時常耳鳴以及耳朵過勞的狀況，通常與長時間、高分貝暴露在噪音下有直接關聯，建議民眾定期進行聽力檢測。

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美律實業健醫事業部處長吳夢璠指出，美國美國食品暨藥物管理局（FDA）在今年將建立一個不需處方簽（OTC）助聽器的新類別，若如預期在今年底通過，部分聽力輔具可不需經過聽力檢查與驗配，就可以在一般醫療器械通路購買。

他補充，美律在醫療產品已布局多年，除提醒大家「使用耳機音量勿大於60%」且「不要連續使用耳機超過1小時」外，也希望倡導微聽損就跟輕度近視一樣，只要即早治療，就能抑制惡化。（編輯：楊蘭軒）1110922