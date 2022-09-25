學者聯手打造聲景地圖 揪出北市大安中山區夜間為噪音熱點

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中研院、台北大學及台師大團隊打造聲景地圖，其中，台北以大安、中山區市民大道一帶夜間為噪音熱點。圖為台北大安區24晚間3D噪音地圖。（圖取自地景現聲網頁soundmap.colife.org.tw）

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（中央社記者張雄風台北25日電）中研院、台北大學及台師大團隊打造聲景地圖，已完成台北、台中兩地。台北以大安、中山區市民大道一帶夜間為噪音熱點；台中則在台中工業區、市中心火車站周邊及逢甲商圈附近。

中央研究院人文社會科學研究中心研究員詹大千和台北大學不動產與城鄉環境學系助理教授林柏丞、中研院資訊所研究員陳伶志、統計所特聘研究員黃景祥、台師大副教授吳秉昇合作，透過環境及氣象等資訊建立二維與三維聲景地圖。

詹大千告訴中央社記者，這項研究主要是透過車流監測做為基礎，由於台北市是全台車流監測密度最高的地區，因此先選定台北為研究範圍；另外，團隊也已完成台中的聲景地圖。

根據研究發現，台北市大安、中山區夜間為噪音熱點，主要是在夜間市民大道一帶仍有較大的車流量，另外，白天在松山區因飛機起降，花博廣場一帶只要飛機經過，聲音瞬間飆到80分貝以上；台中部分則包含台中工業區、市中心火車站周邊、逢甲商圈附近等。

詹大千表示，這項研究主要有幾個較大的亮點，首先這是做到二維和三維空間的差異，能顯示高、低樓層在聲音上的真實數據；其次，這些都是長時間的連續監測數據，與一般定時、定點的資料收集不同，可以更容易看出該地區長期的聲音變化。

詹大千說，希望這套研究未來能與環保單位合作，當一個地點被檢舉有噪音時，這些資料做為噪音取締的佐證，再由環保單位更精準的儀器測量、確認是否超標，也能提供較容易出現噪音的時段供環保單位查緝。

另外，詹大千提到，現在也在進行噪音的音頻、種類分析，可以就錄音採樣直接辨別噪音源為何，就目前的數位分析已有80%左右的準確度。

對於一般民眾而言，詹大千建議，如果是鄰近主要幹道的民宅，經過實際監測後發現，加裝氣密窗後的室內外分貝數落差可達20分貝，若受噪音所苦的民眾可考慮這種減噪措施。（編輯：管中維）1110925