無薪假1.7萬人 製造業近600人最多

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（中央社記者張雄風台北26日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，這期實施人數較上期增加723人，達1萬7660人，主要在製造業就有近600人；至於邊境解封的效應，預估最快要10月第2週才會顯現。

勞動部公布最新勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2687家，實施人數1萬7660人，較16日公布實施家數計2641家、實施人數1萬6937人相比，此次家數增加46家，人數增加723人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛告訴中央社記者，這期的狀況主要發在製造業，有一間印刷電路板的廠商因訂單的影響，因此新增約400多人；另外有一家工具機廠商，同樣申請約100多人減班休息；另外還有一間以外銷為主的食品工廠約50多人。

黃維琛指出，這期觀察都是個案情況，主要是單一公司在訂單上的問題；若是整體產業來看，如汽車零組件業，可能因為國外缺料的影響，因此衝擊到訂單，另外在金屬機電業也有類似情況，會請經濟部了解產業上是否有需要協助的地方。

行政院會上週通過「邊境穩健解封，邁向正常生活」報告，宣布分階段解封，若COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰已過，且未有嚴重反覆，邊境免隔離（0+7）、開放免簽證國家入境等最快將於10月13日上路，但口罩令仍將維持。黃維琛說，目前在運輸及倉儲業（如航空業）、支援服務業（旅行社）等皆尚未有業者提出解除減班休息的申請。

黃維琛解釋，推測主要原因，一來可能還有部分業者在觀望，另外，由於時序到9月底，大部分申請減班休息的業者都以3個月為一期，因此可能等到10月之後就不延續申請。

黃維琛進一步說明，由於10月第1週仍然是統計到9月底的數字，因此最快可能會到10月第2週，「邊境穩健解封」的效應才會呈現在減班休息的數字上。（編輯：管中維）1110926