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世界旅遊日 桃機邀周邊學校師生參訪飛航作業

2022/9/27 14:54（9/27 15:06 更新）
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響應世界旅遊日，桃機公司27日邀請機場周邊埔心、山腳及菓林等3所國小共330餘名師生參訪，讓師生實地觀察機場運作並認識航空產業，同時了解桃機對台灣交通運輸的重要性。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年9月27日
響應世界旅遊日，桃機公司27日邀請機場周邊埔心、山腳及菓林等3所國小共330餘名師生參訪，讓師生實地觀察機場運作並認識航空產業，同時了解桃機對台灣交通運輸的重要性。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年9月27日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場27日電）今天是世界旅遊日，桃機公司也邀請周邊的埔心、山腳及菓林等3所國小共330餘名師生參訪，讓師生實地觀察機場運作並認識航空產業，同時了解桃機對台灣交通運輸的重要性。

桃機公司下午發布新聞稿，桃園國際機場公司總經理范孝倫表示，每年9月27日是世界旅遊日（World Tourism Day），桃機公司規劃的「機場寶藏知多少」活動，安排專業講師為小朋友們講述機場日常作業、跑道與滑行道及飛航安全等相關知識。

范孝倫指出，活動特別選在第二航廈南側戶外觀景台進行，位於5樓的戶外觀景台距離停機位最近之處僅有25公尺，現場震撼感十足的飛機起降，讓參與的學童們忍不住大呼「比在我家裡看到的飛機更大」。

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范孝倫說，桃機公司也安排師生搭乘地勤接駁巴士，導覽行經跑道、滑行道、客貨機停機坪等，透過專人解說，讓師生了解航機起降前後，有哪些繁複且鮮為人知的地勤作業流程，更可以近距離探索平日難得一見的機坪作業，一窺機場的核心區域。

范孝倫表示，友善社區鄰里是桃機公司秉持的理念，透過這次的活動，讓小朋友們學習課本以外的知識，認識學校旁的機場和每天從頭上飛過的班機，以實際行動傳達在地企業的支持與關懷，讓小朋友們認識自己成長的土地。（編輯：張銘坤）1110927

桃園國際機場公司表示，每年9月27日是世界旅遊日（World Tourism Day），桃機公司規畫「機場寶藏知多少」活動，安排專業講師為小朋友們講述機場日常作業、跑道與滑行道及飛航安全等相關知識。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年9月27日
桃園國際機場公司表示，每年9月27日是世界旅遊日（World Tourism Day），桃機公司規畫「機場寶藏知多少」活動，安排專業講師為小朋友們講述機場日常作業、跑道與滑行道及飛航安全等相關知識。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年9月27日
桃園國際機場公司規劃「機場寶藏知多少」活動，安排師生在第2航廈南側戶外觀景台觀看飛機起降，震撼感十足。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年9月27日
桃園國際機場公司規劃「機場寶藏知多少」活動，安排師生在第2航廈南側戶外觀景台觀看飛機起降，震撼感十足。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年9月27日
范孝倫
傳桃機第3航廈分配憂擺不平 棄聯盟只給國籍航空 桃機開放返台旅客共乘防疫專車 旅客肯定很方便
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