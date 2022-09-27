南湖主線2山屋增床位 太管處補強步道沿線設施

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太魯閣國家公園管理處盤點山屋設施，將整修南湖主線上的南湖圈谷山屋（圖）及雲稜山屋，太管處表示，兩處山屋建造與使用逾10年，且床位需求也增加，因此預計各增加10個床位。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年9月27日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）太魯閣國家公園管理處盤點山屋設施，對於南湖主線上的南湖圈谷及雲稜山屋逐步整修，將各增加10個床位，並補強步道沿線設施，工程預估明年3月完成。

太魯閣國家公園生態保護區山屋及床位數為黑水塘山屋8床、成功山屋34床、成功二號堡10床、奇萊山屋8床、雲稜山屋55床、審馬陣山屋12床、南湖山屋40床，供山友申請入住。近年政府山林開放政策，登山風氣日盛，山屋等相關設施老舊或不敷使用，太管處積極改善。

太管處遊憩服務課長聶士詔接受媒體聯訪表示，南湖主線的圈谷及雲稜山屋的床位與廚房鄰近，若有山友清晨起床煮食，難免有聲音干擾其他還在睡覺的山友，因此將做空間調整，同時整理生態廁所，改善環境衛生。

聶士詔指出，雲稜山屋、南湖圈谷山屋建造與使用超過10年，且床位需求也增加，因此2間山屋預計各增加10個床位。

太管處預計雲稜山屋整建包含右側住宿區10個床位、廚房及大門玄關，將於12月1日以後暫停山屋住宿區10個床位申請，工程預定民國112年3月底完工；南湖圈谷生態廁所則預計在11月1日至20日施工，屆時公用背包放置區將暫停使用。（編輯：郭諭儒）1110927