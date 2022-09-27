新任品保協會理事長張永成 擬推動履約保證

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（中央社記者余曉涵台北27日電）中華民國旅行業品質保障協會今天改選，由鴻禧旅行社董事長張永成出任新任理事長，張永成說，除了對消費者的保障外，未來也希望推動旅行供應商對旅行業者的履約保證機制。

中華民國旅行業品質保障協會今天召開12屆第1次會員大會暨理監事改選，會後品保協會發布新聞稿表示，鴻禧旅行社董事長張永成獲新任理事全數通過推舉為新任品保協會理事長，富立旅行社董事長黃文卿則獲選出任監事會召集人。

品保協會新任理事長張永成大會致詞中表示，品保協會30多年來致力於旅客權益的保障，在旅行業履約保證機制以及消費者旅遊糾紛調處上全力提供消費者權益保障與服務，未來希望除對消費者的單向保障外，要再加上對業者的保障，成為雙向保障，所以將推動如航空、遊輪、旅館等旅行供應商對旅行業者的履約保證機制。

除此之外，張永成說，未來也將集結全國各縣市旅行公會共同組成全國合議委員會，以眾人之力有效傳遞產業心聲，疫情讓產業蛻變，業者也要力求提升自我價值。

張永成表示，旅行社應該要將過去一般服務變成專業服務，過去藉由舉辦「金質旅遊獎」成功打造消費者選購商品的指標，也鼓勵同業包裝更具品質的旅遊內容，未來也將加大力度。

張永成指出，未來品保協會會積極跟業者溝通價值主張，鼓勵多元、提高附加價值、提高獲利，包裝讓消費者感動的產品，做出產品差異化，共同提升產業價值。

張永成指出，品保協會為一全國性組織，委員會首要任務在回應產業最核心需求，希望盡快復甦以生存下去，這部分需要與政府溝通出接地氣的產業政策。（編輯：陳政偉）1110927