陳秀熙：監測COVID-19思維應改變 著重中重症

（中央社記者汪淑芬台北28日電）台大公衛學院教授陳秀熙今天說，面對大流行防疫解封，監測COVID-19的思維也應該改變，政策不該再以確診個數做決定，應著重中重症的發展。

陳秀熙在今天的台大公衛學院「新冠肺炎科學線上直播」上，對台灣即將在10月13日解封，面對未來的防疫做法提出建議。

陳秀熙指出，目前在檢測上將從RT-PCR轉移到快篩，而影響到無症狀個案的偵測等，這些思維也帶來了對於無症狀的接觸者，是否還需要做居家檢疫和隔離，值得商榷。

此外，目前幾乎大部分國家皆已經解除居家檢疫及隔離措施，更重要的是各國已經轉入地方流行監視，這些都有可能讓現在確診個案無法代表真正確診數，繼續用確診個案來評估疫情高峰的這種思維應有所改變，不該以數字作為政策決定依據，而是需要靠疫情中重症監視，為目前台灣要從大流行走入地方流行需要有的新思維。

陳秀熙說，隨著病毒從Alpha一直轉變至Omicron，病毒傳播力越來越強，病毒不斷變異進而使流行波隨著傳播成長。在將近3年疫情中，公衛防疫措施、疫苗及抗病毒藥物研究也隨著病毒一起演化，從前期NPI（Non-pharma ceutical interventions，非藥物介入的公衛措施）到疫苗施打、到治療重症及對抗輕症的抗病毒藥物，這些演變均影響著人類慢慢解封的步調。

陳秀熙說，隨著疫苗的發展開始解放NPI，各種措施受到影響，在面對各國已對許多NPI解封，以及隨著疫苗、抗病毒藥物和文化因素的影響，台灣在心理上對於許多措施的解放也應做好準備。

陳秀熙指出，台灣在疫情前期NPI的手段是全世界的模範生，在Alpha之後因疫苗施打開始具有保護力，但到了Omicron時期因有逃脫免疫的性質而產生許多突破性感染，疫苗對於預防感染還是有限制，尤其是第一代疫苗。先前因追加劑的原因而將疫情阻擋延後至4月份左右，隨著疫苗的期望失效、群體免疫無法達到保護感染的情況下，感染型態的改變，心態也需要跟著做調整。

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陳秀熙認為，面對今天BA.5的流行也是小波流行，可以看出北北基、桃竹苗和宜花東屬於波峰升高比較多的，而中彰投、高屏地區的疫情波峰是屬於比較小的，但目前這些地區疫情的流行高峰波已開始漸漸往下降。

陳秀熙說，對於Alpha及Omicron變異株在NPI上思維有所不同，尤其是在確診個案數上，過去Alpha流行時可依據確診個案來評估疫情高低，但現今此思維是需要改變的，原因為COVID-19變種株不斷變異，從可能引起重症的Delta到輕症的Omicron，以及其傳播途徑差別，在防疫措施上面疫苗效益減弱及消退，及NPI措施及抗病毒藥物使用皆使確診個案有所改變。（編輯：張芷瑄）1110928