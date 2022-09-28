興大永續發展辦公室揭牌 宣示2040達成淨零排放

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）政府訂定2050年淨零排放目標，中興大學今天舉辦永續發展辦公室揭牌典禮暨興大淨零排放院長論壇，宣示目標為公元2040年達到100%淨排放，努力成為國內宣示達標最早的大學。

中興大學上午舉辦永續發展辦公室揭牌典禮，興大校長薛富盛、環保署長張子敬、教育部大學社會責任推動中心總主持人蘇玉龍、台中市環保局長陳宏益、行政院能源及減碳辦公室科長黃錦明、興大副校長暨永續發展辦公室主任林俊良、興大永續發展辦公室執行長洪俊雄等人，共同揭牌。

薛富盛表示，政府訂定2050年淨零排放目標，興大則宣示在2040年達成，興大農資學院、循環經濟研究學院具有專業的減碳與碳匯研究師資，理學院、工學院有綠能與負碳技術研發的專業團隊，加上校區涵蓋文山林場、惠蓀林場、東勢林場、新化林場等4大林場8000多公頃。

他說，興大有信心成為國內推動此目標的示範大學，藉由永續發展委員會及永續發展辦公室的成立，整合校內研究能量與行政資源，共同邁向此目標。

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林俊良指出，現階段以溪心壩畜牧場為示範場域，導入AI（人工智慧）核心技術、智慧栽培、智慧檢測、智慧畜牧及綠能設施，以追日太陽能發電設備、廢共晶美合金催化廢水電解產氫發電系統、導入能源物聯網，透過通訊技術收集能源與環境大數據，每日監控產電資訊與數據。

藉由溫室氣體盤查、溫室氣體減量、抵換剩餘排放量等措施，預計2025年牧場率先達到碳中和，下個階段再將牧場減碳固碳經驗，拓展至全校區及附屬場域。（編輯：戴光育）1110928