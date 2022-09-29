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嘉義蒜頭糖廠五分車 延駛高鐵站完成履勘

2022/9/29 19:28
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（中央社記者余曉涵台北29日電）交通部今天說，嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站部分，今天已經完成履勘，共提出25項改善事項，其中營運前須改善的5項完成後，即可通車營運。

交通部今天表示，今天完成嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站履勘作業，履勘小組共提出改善事項計25項，分別為「營運前須改善事項」5項、「一般注意改善事項」11項及「後續建議改善事項」9項。

交通部說，「營運前須改善事項」部分，將函請台糖公司確認辦理完成改善，等待改善情形報部核准後，方得通車營運；「一般注意改善事項」部分，則請台糖公司持續辦理改善並自行列管；「後續建議改善事項」請台糖公司辦理後續工程或改善設施時參考辦理。

交通部表示，這次履勘範圍為蒜頭糖廠五分車延駛至嘉義高鐵站區，延駛路線長度約1.38公里，路線全長3.4公里，包含軌道、增設2處候車月台及4處平交道等設施工程。

交通部說，等完工啟用後，將速度最快的高鐵和最慢的五分車連結，搭配嘉義縣周邊觀光資源等，可打造出「特色、趣味、具話題性」特色觀光五分車路線，促進地方觀光發展。（編輯：陳政偉）1110929

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