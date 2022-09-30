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35大學公共行政系所學者齊聚 探討永續發展

2022/9/30 13:36
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（中央社記者陳至中台北30日電）台灣公共行政系所聯合會（TASPAA）國際學術研討會今天在中國文化大學舉行，35校約300名學者專家參與，探討永續發展政策作為，重新定位政府與社會在未來的治理夥伴關係。

TASPAA今天發出新聞稿，今年研討會主題為「邁向2030：永續公共治理的發展與實踐」。TASPAA會長、文大行政管理系主任黃榮源致詞時幽默地說，因COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，他們辦了場不一樣的年會，必須一邊快篩，一邊辦活動，但仍須苦中作樂。

黃榮源提到，5月已先辦完5場次的線上國際論壇，總計有約60場演講、論壇或論文研討會，也有超過300名政府官員、產業菁英及學者專家，透過實體、直播或線上方式參與，期盼能為國家永續發展盡一份心力。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新受邀發表「因應氣候變遷政府的角色與挑戰」主題演講，他指出，在氣候變遷下，全球已有多處出現嚴重的旱災、水災，問題來得太快，政府官員須快速建立永續發展觀念，才能因應未來的挑戰。

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簡又新舉例，因應碳稅開徵，未來可能出現「綠色通膨」，例如蓋房子需要的水泥、鋼鐵等成本都會增加。目前台灣缺乏企業永續管理師、碳盤查師等專業人才，亟需建立完備的制度和配套措施。

TASPAA新聞稿指出，聯合國於2015年宣布「2030永續發展目標」，共訂出17項核心目標，今年年會以「永續轉型與實踐」、「地方韌性與創生」、「跨域合作與治理」、「行政管理與公共政策」、「公共行政發展新趨勢」等5大面向，共同探討政府追求永續發展目標應有的政策作為。（編輯：管中維）1110930

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