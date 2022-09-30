黑面琵鷺提早半個月報到 高雄茄萣濕地候鳥季來臨

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）往年10月至翌年4月，是高雄茄萣濕地賞鳥熱門季節，但今年9月27日即迎來4隻黑面琵鷺現蹤，與去年相比提早了半個月左右，也象徵今年濕地候鳥季已正式來臨。

茄萣濕地近日熱鬧滾滾，高雄市工務局養工處今天新聞稿表示，除了黑面琵鷺9月27日現蹤，比去年早約半個月，還有澤鵟、黑翅鳶、魚鷹等也輪番出現。

養工處表示，去年雖受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，但仍有逾10萬以上參觀人次，茄萣濕地已是賞鳥愛好者口袋名單。

候鳥冬季時往南到溫暖地區度冬，而台灣正是候鳥南遷北返途中理想休憩站。養工處表示，茄萣濕地前身為鹽田，廢曬後，因少有人為干擾又食源豐富，逐漸成為鳥類生態樂園，更被國際鳥盟列為重要野鳥棲地。

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養工處指出，市府透過與學校及民間保育團體合作，多年來持續投入茄萣濕地生態監測、棲地巡守管理及生態教育推廣；市府今年更向台電公司申請相關補助經費，陸續規劃環境教育課程及生態導覽解說服務。

養工處表示，歡迎民眾到茄萣濕地一睹候鳥風采，也可提前預約導覽解說服務；但也提醒民眾，賞鳥要保持適當距離，秉持「不驚嚇、不引誘、不破壞、不捕捉、不追逐」等原則，共同維護永續生態。（編輯：郭諭儒）1110930