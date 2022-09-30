金西半島醫療專區選址確定 報國防部核定

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金門縣衛生局30日表示，軍方與金門各級政府機關最近辦理營產業務互動會議，協調西半島醫療專區進度，最終選址確定四七高地一處營區，將由金防部呈報陸軍司令部層轉國防部後核發同意函。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年9月30日

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（中央社記者黃慧敏金門縣30日電）金門縣政府推動的西半島醫療專區規劃案，在與軍方協調下，最終選址確定四七高地一處營區，將由金防部呈報陸軍司令部層轉國防部。衛生局同步辦理先期規劃招標作業。

西半島醫療專區案，縣府衛生局及軍方人員多次場勘，最終選址地點為四七高地一處營區。衛生局醫事科今天表示，經與軍方協調撥地事宜，近期由金防部在9月14日指揮官主持會勘確認撥用範圍。

軍方29日辦理促進軍方與金門各級政府機關營產業務互動會議協調相關進度，會中取得共識，將由金防部呈報陸軍司令部層轉國防部後核發同意函。在此期間，衛生局已同步作業辦理先期規劃招標。

金門縣衛生局長李錫鑫表示，金門醫療資源有限，雖無法做到像台大及榮總等醫學中心的服務規模等級，但在現有條件限制下，務實檢視整體醫療在地化提升。近年來推動的都是對鄉親影響較大的在地化醫療，包括癌症化學治療，避免台金兩地奔波；急重症及事故緊急處理能力，如內視鏡中心、心導管手術、緊急手術等。

目前正規劃的西半島醫療專區，面積約2.2公頃，與金寧社福館相鄰，讓東西半島具有醫療基礎能力，全案採有計畫性推動，以健全在地基礎醫療能量。

衛生局今天新聞稿表示，培養人力、增進設備、提昇醫療規模和品質，強化在地化醫療，為規劃金門醫療產業重要策略。歷經多年努力，金門急重症在地醫療量能逐漸提升，金門醫院也提升至中度級急救責任醫院，各類轉診率都有顯著下降。

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為強化金門在地醫療處置實力，落實醫療在地化，近年來培育公費醫師陸續返鄉服務，醫師人力逐步建置完成，金門醫院強化洗腎、內視鏡逆行性膽管造影術（ERCP）、心導管、急診、兒科、復健、牙科醫療團隊，專業醫事人力趨於穩定；未來還有神經外科、血液腫瘤科、婦產科等相關重點科別學成返金，逐步落實醫療在地化。

為提升金門地區整體醫療水平，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，以及增加醫保生返鄉服務空間，增進西半島及烈嶼地區鄉親就醫便利性，推動西半島醫療專區，以平衡東西半島醫療資源並提供即時在地醫療服務。（編輯：孫承武）1110930