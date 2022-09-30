更多編輯台推薦新聞：
入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿
生活

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿

台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂
產經

台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園
生活

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園

金馬獎第59屆 完整入圍名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整入圍名單

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
假公投落幕 蒲亭宣布將烏克蘭4州納入俄羅斯版圖
首頁 / 生活

淡水環境藝術節踩街10/1登場 47遊行隊伍華麗展演

2022/9/30 20:42（9/30 20:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2022淡水環境藝術節踩街活動10月1日下午將登場，藝術節邁入第14年，其中踩街活動每年都是矚目焦點，不僅結合在地藝術家、學校與社區社團參與，親手製作踩街造型並設計表演，更以淡水人文風貌與地方特色作為發想主軸，打造充滿在地特色的藝術踩街活動。（淡水區公所提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月30日
2022淡水環境藝術節踩街活動10月1日下午將登場，藝術節邁入第14年，其中踩街活動每年都是矚目焦點，不僅結合在地藝術家、學校與社區社團參與，親手製作踩街造型並設計表演，更以淡水人文風貌與地方特色作為發想主軸，打造充滿在地特色的藝術踩街活動。（淡水區公所提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北30日電）2022淡水環境藝術節踩街活動明天下午2時到6時在淡水老街廣場登場，今年47個遊行隊伍以「馬偕登陸150週年」為創意核心，將帶來精彩且華麗展演，預估淡水湧入逾萬遊客。

根據新北市觀光旅遊網網頁，淡水環境藝術節已邁入第14年，其中的踩街活動每年都是矚目焦點，不僅結合在地藝術家、學校與社區社團參與，親手製作踩街造型並設計表演，更以淡水的人文風貌與地方特色作為發想主軸，打造充滿在地特色的藝術踩街活動。

今年淡水環境藝術節主題是「焚而不燬 藝術踩街」，紀念馬偕抵台150週年，並在宣教、醫療、教育、性別平權及協助引進蔬果等各方面對台灣的貢獻。除了遊行隊伍大有看頭，還有5大亮點花車及66家特色合作商家熱鬧參與。

遊行路線以淡水中正路老街廣場為起點，一路經福佑宮、馬偕銅像三角公園，終點至淡水觀潮廣場。

新北市政府警察局淡水分局表示，「中正路與文化路口」至「中正路與中山路口」明天中午12時至晚間7時實施交通管制，限制中正路汽車、機車與自行車進入管制區及停放（含路邊機車停車格），將加強各項交通違規取締及拖吊移置作業，建議民眾搭乘大眾運輸前往。

為保持中正路遊行動線順暢，活動單位明天中午12時將移動停放在中正路機車格車輛到中正路派出所旁邊的停車場，請民眾盡早駛離。

另外，捷運淡水站地下停車場停滿後，將引導車輛到中山路、中正路1段沿線各替代停車場，共計1818格車位。機車改停捷運淡水站、中山市場及文化等機車停車場，約有1650格車位。（編輯：李錫璋）1110930

2022淡水環境藝術節踩街活動10月1日下午將在淡水老街廣場登場，今年活動隊伍以「馬偕登陸150週年」為創意核心，將帶來精彩且華麗展演。圖為今年參與遊行隊伍所備造型道具，別緻吸睛。（淡水區公所提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月30日
2022淡水環境藝術節踩街活動10月1日下午將在淡水老街廣場登場，今年活動隊伍以「馬偕登陸150週年」為創意核心，將帶來精彩且華麗展演。圖為今年參與遊行隊伍所備造型道具，別緻吸睛。（淡水區公所提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月30日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族