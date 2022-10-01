全國學生圖畫書創作獎 特優作品多抒發內心情感

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2022全國學生圖畫書創作奬1日在台灣藝術教育館頒獎，本屆計有184所學校、1120名學生共751件作品參選，最後選出99件獲獎（含特優、優選、甲等及入選）。圖為國小組得獎學生合影。（藝教館提供）中央社記者陳至中傳真 111年10月1日

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（中央社記者陳至中台北1日電）「全國學生圖畫書創作獎」今天在台灣藝術教育館頒獎，獲特優作品創作靈感多來自內心情感抒發，如「沒有臉的人」闡述尋找愛與被愛的想像，「哥哥！請多指教」描繪雙胞胎兄弟之情。

台灣藝術教育館今天發出新聞稿，今年度的學生圖畫書創作獎共有184所學校、1120名學生共751件作品參選，最後選出99件獲獎（含特優、優選、甲等及入選）。

今年獲得「特優」創作靈感多來自內心情感的抒發。評審代表柯倩華表示，原創的精神就是來自創作者的想像力，評選關鍵在於作者對日常生活是否有深入的觀察和想法，作品能否呈現出獨特觀點、真誠的感受或具備打動人心的力量。

大專組特優是廖嘉文創作的「嗶波與可麗」，以小動物和機器間的友情及探險為主軸。評審肯定作品跳脫常規圖畫書風貌，使用簡單的色塊和線條，加上漫畫式的對話框和分鏡設計，以及純熟的繪畫技巧，讀者第一眼就會被濃郁的色彩吸引。

高中組特優是林子毓創作的「沒有臉的人」，以低彩度的色彩搭配主角金黃色的圍巾，隱含灰色生活中的一抹微光，展現成熟內斂的視覺風格，備受評審肯定。

國中組特優作品是吳爾祜的「十四歲的生日禮物」，他已3度在圖畫書創作獎中獲得特優，展現無比旺盛的創作力。這次作品是以得到的生日禮物貫穿繪製整個故事，素描與水彩混合構成畫面，純熟的創作技法備受肯定。

國小高年級組特優是蔡永盛的「哥哥！請多指教」，內容以身為雙胞胎的親身經歷，描繪兄弟之情，構圖充滿童趣，書中還隱藏許多讓人驚喜的「彩蛋」。

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國小低中年級組特優是張睿恆的「變成恐龍」，他將家人形塑成各種造型誇張、具備不同能力的恐龍，並採取圖鑑般的構圖形式，呈現了觀察力、表現力和創造力。

教育部師資培育與藝術教育司長武曉霞表示，圖畫書是跨領域的創作，符合108課綱的生活素養。今年得獎作品本月16日前會在藝教館展出，11月16日至12月4日在宜蘭縣政府文化局、12月7日至12月25日在國立台南生活美學館展出。（編輯：陳政偉）1111001