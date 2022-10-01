10/1本土病例增4.3萬例 連6天較上週同期升

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國內1日新增4萬3040例COVID-19本土病例。圖為台北車站周邊路口午後民眾等待過馬路，人人臉上皆戴好口罩。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北1日電）國內COVID-19疫情連6天比上週同期增加，今天新增4萬3040例本土病例，指揮中心發言人莊人祥表示，確診數較上週同期增幅約12.8%；確診個案中增中重症227例，另新增48人死亡。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午公布，今天新增4萬3040例本土病例，比上週同期增加4883人、增幅約12.8%，確診個案中新增中重症227例（中症170人、重症57人），其中48人死亡；另外，境外移入新增45人。

新增48例本土病例死亡個案，年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。莊人祥表示，今天沒有新增特殊死亡個案，也沒有特殊重症個案。

根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計共234例，31例腦炎、25例肺炎、3例敗血症、11例哮吼、151例MIS-C、2例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及8例到院前死亡；上述個案已有34人死亡，12例腦炎、8例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及8例到院前死亡。

疫苗接種是預防COVID-19感染、避免重症與死亡最有效的方式。莊人祥表示，據統計，昨天嬰幼兒接種疫苗情形，莫德納跟輝瑞嬰幼兒疫苗部分，共接種7136人，截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率39.6%、第2劑9%。至於莫德納次世代疫苗昨天接種1萬6752人次。

昨天COVID-19疫苗接種5萬736人次，截至目前為止累計接種6184萬9718；接種人口涵蓋率第1劑93.7%、第2劑 87.7%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率73.3%，第2次追加劑接種率11%（65歲以上接種率38.5%）。（編輯：陳政偉）1111001

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）