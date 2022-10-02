跟著皮卡丘飛上天 華航微旅行收益全捐公益

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中華航空「皮卡丘彩繪機CI」是台灣首架寶可夢彩繪機，日前舉辦微旅行公益活動，收入將全數捐給公益團體，皮卡丘也化身機長跟旅客打招呼。中央社記者余曉涵攝 111年10月2日

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（中央社記者余曉涵台北2日電）布局疫後旅遊市場，華航參與飛航皮卡丘計畫，並在日前舉辦微旅行公益活動，將收入全數捐給公益團體，帶領皮卡丘粉絲、家扶基金會的小朋友與皮卡丘共同飛上天。

中華航空「皮卡丘彩繪機CI」是台灣首架寶可夢彩繪機，有11隻寶可夢位於機身兩側，包括飛翔皮卡丘、謝米、青綿鳥、波克基斯、食夢夢、胖丁、卡比獸、呆呆獸、熊寶寶等，另外機頭、機腹、機翼及引擎還有隱藏彩蛋。

「皮卡丘彩繪機CI」除了有專屬登機證及行李名牌，客艙內的枕頭套、盤墊紙、紙杯、清潔袋及綜合果豆等，隨處可見皮卡丘可愛的身影，空服員也將身著飛翔皮卡丘的圍裙服務。

華航9月30日也舉辦微旅行公益活動，帶皮卡丘粉絲跟家扶基金會的小朋友們一起飛上藍天，在天空上造訪宮古島、沖繩、鹿兒島等，在登機門前也有即拍即印的拍照設備為旅客留下珍貴紀錄，皮卡丘還現身歡送旅客。

華航表示，微旅行的餐點也是特別製作，主菜提供的是皮卡丘最愛的蛋包飯餐點「漢堡排蛋包飯佐多蜜醬」與「雞腿排蛋包飯佐多蜜醬」，以及寶可夢仙草奶凍甜品。

旅客馬小姐全身都穿著皮卡丘的相關商品參加這次的微旅行，馬小姐接受媒體訪問時說，她從第一代就是皮卡丘的粉絲，至今已20幾年，家中有一整面牆都是皮卡丘，她認為皮卡丘非常可愛外，也是個很堅強及有活力的角色。

馬小姐說，像是新加坡、成田等機場都有限定版的皮卡丘娃娃，希望台灣這次也能推出限定版，未來出國也希望可以搭到皮卡丘彩繪機。

身著父子裝的林先生也帶著太太跟兒子來參加微旅行，林先生接受媒體訪問時表示，以前就會玩寶可夢的電玩遊戲，直到現在還是會玩最新的遊戲版本，加上寶可夢一直紅很久，兒子也成為寶可夢的粉絲。

林先生表示，以前玩遊戲時還沒有中文，只能翻著攻略去找要如何玩，對他來說真的是記憶深刻。

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林先生笑說，兒子大概3歲時就開始接受寶可夢，4歲時開始喜歡上寶可夢，這次要來搭彩繪機還跟同學、老師分享，都讓其他小朋友非常羨慕。

華航表示，微旅行活動的售票收入將全數捐予家扶基金會，今天起正式首航台北松山到東京羽田航班，搭乘「皮卡丘彩繪機CI」使用機場櫃檯或網路報到，將分別可取得專屬的實體或電子登機證，實體登機證共2款，電子登機證則多達6種樣式。（編輯：張雅淨）1111002

中華航空「皮卡丘彩繪機CI」是台灣首架寶可夢彩繪機，日前舉辦微旅行公益活動，身為皮卡丘粉絲的馬小姐帶著收藏的娃娃，一起搭乘寶可夢彩繪機。中央社記者余曉涵攝 111年10月2日

中華航空「皮卡丘彩繪機CI」是台灣首架寶可夢彩繪機，日前舉辦微旅行公益活動，收入將全數捐給公益團體；林先生與兒子穿著父子裝，希望讓兒子有記憶的第一次飛行，就是跟皮卡丘一起飛上天。中央社記者余曉涵攝 111年10月2日