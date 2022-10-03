全球股債市波動 勞動基金1至8月虧3200億元

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勞動部公布最新勞動基金運用績效，統計今年1至8月收益數為負3204.6億元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北3日電）勞動部今天公布最新勞動基金運用績效，雖然7月稍微回補，但全球主要央行續採積極升息措施抑制通膨，使全球股、債市場波動加劇，統計今年1至8月收益數為負3204.6億元。

勞動部勞動基金運用局今天公布整體勞動基金，截至今年8月底止，累計規模為新台幣5兆4828億元；今年1至8月收益數為負3204.6億元，收益率負6.20%，8月分單月收益數為負292.2億元，收益率負0.55%。

其中，新制勞退基金規模為3兆5063億元，收益率負6.28%；舊制勞退基金規模為9935億元，收益率負7.44%；勞保基金規模為7825億元，收益率負6.49%；就保基金規模為1516億元，收益率2.59%；勞職保基金規模為335億元，收益率0.29%；積欠工資墊償基金規模為154億元，收益率負1.51%。

另外代衛生福利部管理國保基金規模為4584億元，收益率負5.69%，代農委會管理農退基金規模為65億元，收益率為負2.34%。

基金運用局強調，今年短期績效雖受到市場波及，但以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（自民國101年至今年8月）平均報酬率為4.40%，近5年（自106年至今年8月）平均報酬率則為4.69%，長期投資績效仍屬穩健。

基金運用局指出，8月全球持續受國際地緣政治紛擾、COVID-19疫情蔓延，引發供應鏈斷鏈危機，通貨膨脹居高不下影響。全球各主要央行續採積極升息措施以抑制物價大幅攀升壓力，美國聯準會主席更於全球央行年會談話表示，目前還不到停止或暫停升息的時點，傳達積極抑制通膨的決心，使得全球股、債市場波動加劇。

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基金運用局表示，美國、歐元區及英國等大型經濟體，短期內高通貨膨脹率仍難以緩和，各主要央行仍將施行緊縮的貨幣政策，將使得國際經濟及金融市場表現承受較大壓力。

展望未來，基金運用局指出，除加強資產配置策略及深化投資運用決策，仍將秉持多元分散原則，持續密切關注金融市場動態，審慎布局各類資產並分散投資風險，以維護基金長期穩健收益。（編輯：張雅淨）1111003