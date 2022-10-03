虎科大新宿舍融入學習與生活 呼應新世代需求

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（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）教育部技術與職業教育司長楊玉惠今天參加虎尾科技大學新宿舍落成典禮，肯定學校用心，宿舍融入學習和生活，為其打98分，盼能改善曬衣空間，更能呼應新世代學生需求。

虎尾科技大學新宿舍落成，斥資新台幣5億3000萬元建造，教育部「新世代學生住宿環境提升計畫」補助3672萬元；楊玉惠今天在虎尾科技大學校長張信良等人陪同下參觀。

新宿舍設有無障礙房、接待大廳、生活大客廳、國際廚房及便利商店。全面提升校內宿舍量與質，讓學生宿舍機能不僅是住宿，使宿舍融入學習、同儕交流及創意等機能。

楊玉惠表示，虎尾科技大學新宿舍從民國107年開始規劃、施工，今年完工啟用，提供近900床空間，讓學生在宿舍內不只是休憩，還兼顧到生活、學習，甚至有外籍生的祈禱室。

楊玉惠提到，教育部新世代學生宿舍方案內的主軸，希望打破以往宿舍只是休憩地點，讓學校在設計上更能呼應新世代學生的需求。

楊玉惠為新宿舍打98分，美中不足之處在於曬衣空間不完備，她以家長角度來看，衣服晾曬地點要有充足日照和通風，與烘乾機不同，期盼學校能盡速改進。

張信良指出，新宿舍除了洗曬衣間、公共衛浴等設備，另有便利超商進駐，生活機能便利完善，同時每層樓的交誼廳風格迥異，兼具功能與美學設計。

新宿舍內附設國際廚房，印度籍學生今天烹飪家鄉料理，讓楊玉惠等人體驗道地的異國文化，共享國際交流空間。（編輯：陳仁華）1111003