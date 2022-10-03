陳建仁：台灣打下防疫基礎 可邊境解封恢復正常

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（中央社記者張雄風台北3日電）前副總統陳建仁在臉書以Covid-19三階段防疫為題指出，台灣的成果指標皆位於世界前段班，今年7月已打下第三階段防疫的堅強基礎，可以盡早邊境解封，恢復正常生活。

前副總統陳建仁昨晚透過臉書，分享台灣三階段防疫成功模式的回顧與展望，說明世界各國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，可以分成三個階段。

陳建仁指出，第一階段是阻斷病毒社區散播（2020年11月疫苗上市以前），實施非醫藥介入措施（邊境檢疫、疫調匡列、居家隔離、個人衛生），以「零確診（Zero COVID）」為目標，以確診疾病率與死亡率為防疫成果指標。

第二階段是提升族群免疫力，加上阻斷社區散播（2020年12月至2021年11月），以「零確診（Zero COVID）」為目標，以確診疾病率與死亡率為防疫成果指標。

第三階段是減少重症與死亡（2021年12月Omicron株出現以後），提升疫苗追加劑接種數、快篩與抗病毒藥物使用率，以「與病毒共存（Live with COVID）」為目標，以死亡率為指標。

陳建仁說，台灣在第一階段不封城、不停班、不普篩的策略下，善用智慧科技來進行疫情監視、旅遊警示、邊境管控、疫調匡列、居家隔離、感染管控、公平分配防護醫材。英國牛津大學研究分析，台灣是全世界防疫嚴格指數最低的國家，成功維持台灣200多天本土零確診的世界紀錄，可以正常上班、正常上課、正常生活。

陳建仁引用美國國家經濟研究院在2020年10月的研究結果，台灣是全球40個重要國家當中，COVID-19死亡率最低，而且是唯一經濟正成長的國家。

另據牛津大學Our World in Data的統計，截至2020年11月30日，台灣和新加坡以及38個OECD國家比較起來，有最低的每百萬人口累積COVID-19確診發生率，最低的每百萬人口累積COVID-19確診死亡率，以及第2低的每10萬人口累積全死因超額死亡率，僅次於紐西蘭。

陳建仁表示，2020年5月中央流行疫情指揮中心就以「加速國際採購」和「加強國產自製」雙管齊下，來準備足夠的疫苗，提供全民接種；2020年12月，英國、美國、德國的疫苗取得緊急使用授權以後，防疫進入第二階段，多數歐美國家都在2020年12月展開疫苗接種。

他說，由於國際疫苗採購受外力阻撓與供應延遲，國內疫苗研發時程較長，台灣和大多數亞洲國家一樣，遭受疫苗供應短缺的困擾。再加上特定人士與媒體誇大渲染英美疫苗的不良反應、鼓吹採用中國疫苗、抹黑國產疫苗，使得台灣的疫苗覆蓋率到2021年5月中旬還不到百分之1。

陳建仁感謝日本、美國、捷克、斯洛伐克、波蘭和立陶宛捐贈900萬劑疫苗，政府採購的國際疫苗供應恢復正常，民間團體也採購捐贈BNT疫苗，指揮中心大力宣導，全民踴躍接種，台灣的疫苗覆蓋率到了2021年底，已經迎頭趕上歐美主要國家。

陳建仁再引用Our World in Data統計，截至2021年11月30日，台灣和新加坡以及38個OECD國家比較起來，仍有最低的每百萬人口累積確診發生率，第2低的每百萬人口累積確診死亡率，僅次於紐西蘭，以及第2低的每10萬人口累積全死因超額死亡率，僅次於紐西蘭；日經亞洲在2022年1月發表的 「日經COVID-19復甦指標」，台灣在120個國家排名第一。

陳建仁提到，當Omicron病毒株在南非出現之後，挾著超高傳染力和高比例（大於99.5％）的無症狀或輕症感染，瞬間就橫掃世界各國，防疫進入第三階段。從「零確診」轉換進入「與病毒共存」，必需提升疫苗追加劑覆蓋率，以及提升快篩與抗病毒藥物使用率。

雖然台灣疫苗接種的啟動比歐美國家延後將近半年，但是到今年7月31日，台灣的疫苗基礎劑接種覆蓋率名列世界前茅，僅次於葡萄牙、智利、新加坡；台灣的疫苗追加劑的每百人口接種數，也名列世界第3，僅次於智利、新加坡。台灣的快篩與抗病毒藥物的使用率，也高居世界前茅。

陳建仁指出，進入「與病毒共存」階段，防疫重點不是阻斷感染，而是防止重症和死亡。許多國家的快篩與確診檢查相對鬆弛，使得各國累積COVID-19確診發生率較易產生偏差，防治成果指標改以累積確診死亡率為主。

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陳建仁說，由於許多國家未能普遍對死者進行COVID-19檢測，牛津大學提出累積（全死因）超額死亡率的國際比較，截至今年7月31日，台灣和新加坡以及38個OECD國家比較起來，每百萬人口累積確診死亡率是最低的國家之一，僅次於日本、新加坡、紐西蘭；每10萬人口累積全死因超額死亡率仍是第2低，僅次於紐西蘭。

陳建仁總結，由此顯見，台灣在今年7月已打下第三階段防疫的堅強基礎，可以盡早邊境解封，恢復正常生活。（編輯：陳清芳）1111003