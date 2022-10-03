10/3本土3萬3377例 增38死、74例中重症

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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北3日電）中央流行疫情指揮中心說明，今天新增3萬3377例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症74例，其中38人死亡；另境外移入增54例。（編輯：張雅淨）1111003

疾管署新聞稿全文

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增33,431例COVID-19確定病例，分別為33,377例本土個案及54例境外移入；另確診個案中新增38例死亡。

指揮中心表示，今日新增之33,377例本土病例，為15,597例男性、17,766例女性、14例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲；個案分布為新北市（6,782例），臺中市（4,308例），桃園市（3,901例），臺北市（3,585例），高雄市（3,120例），臺南市（2,190例），彰化縣（1,739例），新竹縣（1,058例），苗栗縣（902例），屏東縣（797例），新竹市（747例），雲林縣（717例），宜蘭縣（705例），南投縣（568例），基隆市（504例），花蓮縣（498例），嘉義縣（494例），嘉義市（295例），臺東縣（201例），澎湖縣（131例），金門縣（116例），連江縣（19例）。

指揮中心指出，今日新增38例本土病例死亡個案，為22例男性、16例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、36例具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年9月1日至9月29日，死亡日期介於9月23日至9月30日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增54例境外移入個案中，為30例男性、24例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國（4例），土耳其（3例），德國、新加坡、中國、越南、泰國、英國及印尼（各1例）移入，另40例感染國家調查中。入境日期介於今年9月2日至10月14日。

指揮中心統計，截至目前國內累計18,006,185例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,422,280例排除），其中6,581,117例確診，分別為35,024例境外移入，6,546,039例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計11,201例COVID-19死亡病例，其中11,185例本土，個案居住縣市分布為新北市2,336例、臺北市1,245例、臺中市1,133例、高雄市1,036例、桃園市862例、臺南市846例、彰化縣639例、屏東縣450例、雲林縣350例、南投縣338例、苗栗縣298例、嘉義縣270例、基隆市251例、宜蘭縣233例、花蓮縣198例、新竹縣182例、嘉義市180例、臺東縣158例、新竹市128例、澎湖縣32例，金門縣20例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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