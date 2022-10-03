大安森林公園5G最快？ 3C達人：其他公園都有機會

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（中央社記者江明晏台北3日電）PTT近期熱議全台5G網速最快公園在哪裡，有網友實測大安森林公園5G網速可飆上超過900Mbps；3C達人解釋，各電信業者積極布建5G，目前六都覆蓋率已達95%以上，其他公園有機會測到超高速。

一名網友日前在PTT論壇發文稱，「大安森林公園是網速最快的公園」，這名網友某日凌晨4時11分，實測發現遠傳5G網速竟可跑到900Mbps以上，推測「可能附近就有基地台」；直呼難怪一些寶可夢活動都辦在大安森林公園，應是全台5G最強公園。

網路文章一出，引發網友熱議。有人笑稱「大安森林公園以後是住公園首選地」，有網友表示「之後入住公園也有好位置盯盤」。

對此，3C達人受訪指出，隨著各家電信業者積極布建5G，目前主要業者在六都的覆蓋率都已達95%以上，所以不只大安森林公園，在其他公園也有機會測到超過900Mbps、甚至到達1000Mbps的網速。

3C達人進一步分析，網速差異包含地點空曠度、基地台建設位置等，但即使業者積極布建5G，不同地區的網路速度表現仍會存在差異。

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根據Opensignal今年6月公布的台灣行動網路體驗報告，中華電信用戶5G平均下載速度為383.3Mbps，遠傳電信用戶則有296.7Mbps的5G平均下載速度，台灣大哥大用戶網速246.7Mbps。

遠傳在2021年上半年獲得Opensignal全球5G行動網路體驗調查的3項大獎，其中，遠傳5G平均下載速度直飆447.8Mbps，超越位居第2名的韓國SK Telecom，當時拿下世界第一。（編輯：林克倫）1111003