華航東南亞拓點 112年1/2直飛越南峴港

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）中華航空今天宣布，掌握疫後客運市場復甦先機，明年1月2日起開闢桃園機場直飛往返越南峴港航線，每週5班。

華航發布新聞稿表示，峴港是繼宿霧、清邁開航後，華航東南亞版圖再添新航點，以新引進的A321neo客機執飛，每週一、二、三、五、六直飛，單趟飛行時間僅約3小時。

峴港位於越南中部，為知名沿海城市，觀光資源豐沛，有「東方夏威夷」美名，同時鄰近會安古城、世界遺產順化皇城、巴拿山等旅遊景點，深受當地居民及國際旅客的喜愛。

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COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，華航每天都有飛航首都河內及胡志明市航班，開闢峴港航線後，華航越南航點將完整涵蓋越南北、中、南部，擴大越南市場可及性，密集的航班除可滿足往返台灣及越南的旅客，搭配華航既有每週近30班台北與北美間航班，可進一步吸引越南往返北美的探親及留學等客源。

為迎接邊境解封，華航第4季整體客運航班增加5成，除增加骨幹航線班次部署，並恢復及開闢東南亞潛力航點，也積極推廣北美/歐洲至東南亞來回、歐洲至大洋洲來回、大洋洲至東北亞來回等轉機產品，擴大服務範圍，增加客運營收。（編輯：陳清芳）1111004