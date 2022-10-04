馬來西亞「FIG羅吔醬」檢出甜味劑 百公斤邊境攔截

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（中央社記者陳婕翎台北4日電）食藥署今天公布最新邊境查驗違規名單，由池先生中央廚房公司進口的馬來西亞「FIG羅吔醬（ROJAK SAUCE）」檢出甜味劑含量不符規定，共100公斤的違規醬料需全數銷毀或退運。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗違規名單，共有8款產品遭退運銷毀。食藥署北區管理中心副主任林旭陽接受媒體聯訪時表示，調味醬不得被檢出增加甜味劑，但由池先生中央廚房公司進口的FIG羅吔醬（ROJAK SAUCE），被檢出甜味劑糖精0.31g/kg。

林旭陽說，池先生中央廚房公司進口的問題貨品分類號列為2103.90.90.90-5，共100公斤，這家公司的進口調味醬是半年來第一次被驗出不得用的甜味劑，不符合商品依規定退運或銷毀。

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今天公布的邊境查驗違規名單還有千和水果公司進口的日本「鮮蜜瓜（FRESH MELON）」檢出殘留農藥撲滅松0.07ppm，共16公斤日本哈密瓜農藥殘留含量不符規定，林旭陽說，問題哈密瓜需全數銷毀或退運，這家進口商是半年來第一次被驗出不合格，是近來日本哈密瓜第2次邊境查驗。

泰國進口「野生土龍（LIVE BLUNTNOSE SNAKE-EEL）」檢出動物用藥殘留含量不符規定，由旭強企業公司進口，共40公斤水產品檢出動物用藥硝基呋喃代謝物3-amino-2-oxazolidinone（AOZ）27ppb，林旭陽表示，這是一種國內規定不得使用的動物用藥，不符合商品依規定退運或銷毀。（編輯：張芷瑄）1111004