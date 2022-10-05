更多編輯台推薦新聞：
影片／MLB賈吉出生就被拋棄 養父母用心栽培寫巨砲紀錄
運動

影片／MLB賈吉出生就被拋棄 養父母用心栽培寫巨砲紀錄

蘋果受挫 歐洲議會通過2024年底充電接頭統一Type C規格
國際

蘋果受挫 歐洲議會通過2024年底充電接頭統一Type C規格

統一發票111年7-8月中獎清冊 最低花30元停車費抱回千萬
生活

統一發票111年7-8月中獎清冊 最低花30元停車費抱回千萬

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

學校午餐享石斑魚 潘文忠：這學期內會吃到4次

2022/10/5 14:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北5日電）政府規劃國產石斑魚納入校園午餐食材，教育部長潘文忠今天表示，農委會已在招標，採購作業稍微延後，但仍會讓學生在這個學期內，吃到4次石斑魚。

行政院會7月通過教育部報告的「偏鄉學校中央廚房推動情形」，全國中小學預計到今年底，每個月都會有一餐石斑魚入菜。

潘文忠今天到立法院做業務概況報告，多名立委關注石斑魚採購期程，擔心影響政策美意。潘文忠會後接受媒體聯訪表示，等農委會採購作業完成後，就會聯繫後續配送作業，將跨部會協商，希望讓學生盡快能吃到。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

潘文忠表示，當初就是預計到年底前的4個月份，每月都能吃到一次石斑魚，現在因為採購作業稍微延後，最快會從10月開始算起，跨到明年1月，但仍會在這個學期（111學年度第一學期）內吃到4次。

媒體追問如果期程很趕，是否可能在1個月內吃2次石斑魚？潘文忠未明確答覆，只說會在確定配送2週告知學校，讓行政單位和廚房人員有時間準備，也可配合學校「特餐日」規劃。（編輯：陳仁華）1111005

潘文忠
教師遭校長性騷擾身心俱疲 立委促盤點法規 教官退出校園 潘文忠：政策已執行多年不會改變
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族