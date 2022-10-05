學校午餐享石斑魚 潘文忠：這學期內會吃到4次

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（中央社記者陳至中台北5日電）政府規劃國產石斑魚納入校園午餐食材，教育部長潘文忠今天表示，農委會已在招標，採購作業稍微延後，但仍會讓學生在這個學期內，吃到4次石斑魚。

行政院會7月通過教育部報告的「偏鄉學校中央廚房推動情形」，全國中小學預計到今年底，每個月都會有一餐石斑魚入菜。

潘文忠今天到立法院做業務概況報告，多名立委關注石斑魚採購期程，擔心影響政策美意。潘文忠會後接受媒體聯訪表示，等農委會採購作業完成後，就會聯繫後續配送作業，將跨部會協商，希望讓學生盡快能吃到。

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潘文忠表示，當初就是預計到年底前的4個月份，每月都能吃到一次石斑魚，現在因為採購作業稍微延後，最快會從10月開始算起，跨到明年1月，但仍會在這個學期（111學年度第一學期）內吃到4次。

媒體追問如果期程很趕，是否可能在1個月內吃2次石斑魚？潘文忠未明確答覆，只說會在確定配送2週告知學校，讓行政單位和廚房人員有時間準備，也可配合學校「特餐日」規劃。（編輯：陳仁華）1111005