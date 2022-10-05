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日月潭朝霧碼頭軟硬體升級啟用 更添景區魅力

2022/10/5 16:18（10/5 16:46 更新）
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日月潭朝霧碼頭為核心亮點建設之一，日月潭國家風景區管理處今年透過碼頭整體提升工程，提升休憩空間、改善照明設備、擴建碼頭平台等，一次升級碼頭軟硬體服務品質，5日熱鬧舉辦完工啟用典禮。（日月潭國家風景區管理處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年10月5日
日月潭朝霧碼頭為核心亮點建設之一，日月潭國家風景區管理處今年透過碼頭整體提升工程，提升休憩空間、改善照明設備、擴建碼頭平台等，一次升級碼頭軟硬體服務品質，5日熱鬧舉辦完工啟用典禮。（日月潭國家風景區管理處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年10月5日
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（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）提升疫後觀光品質，交通部觀光局整建啟用日月潭朝霧碼頭，包含增加休憩空間、擴建碼頭平台、改善停車空間、優化人車動線等，一次升級碼頭軟硬體服務品質，讓日月潭八景「水社朝霧」更添魅力。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊觀光產業，為振興觀光，交通部觀光局遴選國家風景區打造國際魅力景區，日月潭國家風景區便是其中之一；透過計畫以日月潭為核心，結合周邊埔里、信義、集集、水里旅遊支線，改善據點交通及景觀，提升遊憩服務品質。

日月潭朝霧碼頭是核心亮點建設之一，日月潭國家風景區管理處今年透過碼頭整體提升工程，提升休憩空間、改善照明設備、擴建碼頭平台，一次升級碼頭軟硬體服務品質，今天辦理碼頭整建啟用典禮，現場展出日月潭所在地魚池鄉紅茶、香菇、蘭花、咖啡等農特產。

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觀光局副局長周廷彰出席典禮表示，日月潭作為國際魅力景區之一，投入可觀建設資源並產生具體成果，而朝霧碼頭是湖畔唯一以地景為名的碼頭，並以「水社朝霧」名列日月潭八景，透過碼頭整建提升工程，更增添景區魅力，歡迎旅客遊玩，共同為產業振興努力。

民進黨南投縣長參選人蔡培慧出席表示，她就住在日月潭旁的頭社，長期與鄉長、觀光局、日管處關心日月潭各項建設與維護，國際級景點須逐項提升，若她當選南投縣長，將極力推動日月潭電動巴士不只環湖，更要開進附近村莊景點，及推動電動船、整合運動旅遊組織與商家共繁榮，讓日月潭的好，還要更好。（編輯：陳仁華）1111005

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