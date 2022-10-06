更多編輯台推薦新聞：
次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

大谷翔平二刀流締造紀錄 投打局數皆達標MLB史上第一人
運動

大谷翔平二刀流締造紀錄 投打局數皆達標MLB史上第一人

塑膠汙染疑有解 研究發現大蠟蛾幼蟲唾液藏玄機
科技

塑膠汙染疑有解 研究發現大蠟蛾幼蟲唾液藏玄機

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
楊勇緯擊敗奧運銅牌名將 首度闖進柔道世錦賽4強
首頁 / 生活

國稅局：綜所稅第2批退稅 10/31撥入民眾指定帳戶

2022/10/6 16:00（10/6 17:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
110年度綜合所得稅第2批退稅款，將於10月31日撥入民眾申報時指定的存款帳戶。（中央社檔案照片）
110年度綜合所得稅第2批退稅款，將於10月31日撥入民眾申報時指定的存款帳戶。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北6日電）財政部南區國稅局今天表示，110年度綜合所得稅第2批退稅款，將於10月31日撥入民眾申報時指定的存款帳戶；至於未指定帳戶的民眾，國稅局也將在同日寄出退稅憑單。

南區國稅局指出，5月10日以前、向非戶籍所在地國稅局申報的案件，5月11日以後以人工申報、二維條碼申報及稅額試算紙本回復確認申報的案件。

南區國稅局提醒，本批退稅憑單兌領期限至今年12月30日止，民眾接到退稅憑單應儘速兌領。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

退稅憑單金額未達新台幣5000元者，要攜帶國民身分證、印章及退稅憑單，向憑單上所指定的金融機構兌領現金；金額達5000元未滿2萬元者，則需至金融機構或郵局，以票據交換方式領取退稅款；若金額達2萬元以上，禁止背書轉讓，僅能將該憑單存入受退稅人在金融機構或郵局開立的存款帳戶。

南區國稅局呼籲，每年在辦理綜合所得稅結算申報時，可多加利用本人、配偶或申報受扶養親屬於金融機構或郵局的存款帳戶辦理「直撥退稅」；國稅局核定退稅時，會直接將退稅款撥入申報時指定的存款帳戶，除可節省往返金融機構的兌領時間，又可兼顧防疫減少接觸，安全又便利。（編輯：潘羿菁）1111006

延伸閱讀
所得稅助攻 今年前8月總稅收2兆2608億歷年同期新高今年前8月證交稅收1235億 年減717億創歷史最大減量7縣市推囤房稅 財部：初估增加10億元稅收
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族