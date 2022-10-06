國稅局：綜所稅第2批退稅 10/31撥入民眾指定帳戶

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（中央社記者張璦台北6日電）財政部南區國稅局今天表示，110年度綜合所得稅第2批退稅款，將於10月31日撥入民眾申報時指定的存款帳戶；至於未指定帳戶的民眾，國稅局也將在同日寄出退稅憑單。

南區國稅局指出，5月10日以前、向非戶籍所在地國稅局申報的案件，5月11日以後以人工申報、二維條碼申報及稅額試算紙本回復確認申報的案件。

南區國稅局提醒，本批退稅憑單兌領期限至今年12月30日止，民眾接到退稅憑單應儘速兌領。

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退稅憑單金額未達新台幣5000元者，要攜帶國民身分證、印章及退稅憑單，向憑單上所指定的金融機構兌領現金；金額達5000元未滿2萬元者，則需至金融機構或郵局，以票據交換方式領取退稅款；若金額達2萬元以上，禁止背書轉讓，僅能將該憑單存入受退稅人在金融機構或郵局開立的存款帳戶。

南區國稅局呼籲，每年在辦理綜合所得稅結算申報時，可多加利用本人、配偶或申報受扶養親屬於金融機構或郵局的存款帳戶辦理「直撥退稅」；國稅局核定退稅時，會直接將退稅款撥入申報時指定的存款帳戶，除可節省往返金融機構的兌領時間，又可兼顧防疫減少接觸，安全又便利。（編輯：潘羿菁）1111006