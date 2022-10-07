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嘉義大林佐登妮絲城堡試營運 讓人彷彿秒飛歐洲

2022/10/7 08:25
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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）國慶將至，嘉縣府邀大家來「嘉」看焰火，並推薦試營運中的觀光景點占地1萬5000坪位於大林的佐登妮絲城堡，華麗氣派歐洲宮廷建築，如「台版凡爾賽宮」，彷彿讓人秒飛歐洲。

佐登妮絲城堡位於大林鎮大埔美精密機械園區內，業者花費約新台幣30億元打造，上週開始試營運，吸引大批人潮造訪，占地1萬5000坪有如「台版凡爾賽宮」，超過19處夢幻打卡點。

嘉義縣文化觀光局長許有仁今天告訴中央社記者，今年國慶焰火在嘉義，歡迎全國民眾國慶連假到嘉義縣觀光，尤其近日試營運的佐登妮絲城堡值得一遊，園區內2座噴泉、巴洛克風格迴廊、穹頂最為熱門，整體建築打造出歐洲宮廷的華麗氣派，讓人彷彿秒飛歐洲。

許有仁說，原定到10日的試營運預約搶票，天天被秒殺，鄉親反映來不及預約無法入園，經文觀局爭取後，佐登妮絲城堡6日至10日每日加開2000名入園名額給嘉義民眾，只要持Q開頭的身分證，就可以憑身分證支付100元清潔費入園，歡迎嘉義人一起回嘉，雙十連假偽出國、看焰火。

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佐登妮絲城堡生技園區佐美館總經理陳春安接受中央社記者訪問表示，除了富麗堂皇的建築、歐式庭園造景，室內還有一整層的藝文空間，掛滿國內知名畫家的水墨畫，並展示一輛曾經接待過已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的禮賓車，勞斯萊斯silver cloud II古董車。

陳春安說，園區正式開幕後，每日上午8時30分到下午8時開放，全票300元能獲得兩倍價值600元的消費券，可全額折抵在園區內吃喝玩樂及購物的消費。（編輯：李錫璋）1111007

許有仁
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