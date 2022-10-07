舊蘇花公路土石流 武塔－漢本段暫封擬8日搶通

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣7日電）交通部公路總局表示，受到強降雨影響，台9丁線（舊蘇花公路）觀音段今天發生土石流，雙向阻斷，下午已緊急性封閉武塔至漢本路段，預計明天上午7時搶通，恢復通行。

公路總局第四區養護工程處發布新聞稿指出，因午後台9丁線南澳至漢本路段持續強降雨，導致台9丁線39.8K及39.9公里處觀音路段發生土石流，造成雙向阻斷。災點現場雖已有2部裝載機及1部怪手進駐，但因現場持續降下豪大雨，土石泥流持續滑落，機具無法靠近清理。

工程處表示，災點附近也已有多處雨瀑，並起霧視線不佳，考量現場搶災人員安全，機具已先撤退至空曠隙地，並於今天下午3時30分緊急性封閉台9丁線武塔至漢本路段，預計明天上午7時搶通，恢復通行。

工程處指出，武塔至漢本段封閉期間，車流將改駛台9線蘇花改南澳至和平段。

另外，白牌機車預計今天晚上6時分別於南澳、和平火車站集結，將於晚上6時30分後出發，採「前導後護」方式開放行駛蘇花改。（編輯：戴光育）1111007