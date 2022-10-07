環保標章30週年慶 減碳節電少砍樹商機逾千億

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）環保署今天表示，環保標章今年滿30年，已破2萬件，110年商機1200億元，減碳10萬多公噸、節電逾2億度及減少砍樹23萬多棵；8日起胖卡車將巡迴6場次跟民眾玩環保問答拿獎遊戲。

環保署今天舉辦「淨零綠生活環保標章30週年系列活動」記者會，宣布執行成果，現場邀請連續申請此標章20年以上企業回顧推動成果。

環保署副署長沈志修說，「2050淨零排放」是全世界的目標，台灣也要推進達成，全民只要購買、使用環保標章產品，也能以綠生活共襄盛舉，而環保標章產品具備「低污染、可回收、省能源」的特色，產品數量已突破2萬件，涵蓋食、衣、住、行、育、樂、購等面向。

他並說，統計環保標章產品的上市情況，去年一整年政府部門採購金額約新台幣100億元，加上民間企業約500億元，再加上全國民眾購買則達1200億元。

除了金額統計效益，沈志修也說，相關意義代表去年帶動節電2億848萬度，相當於可供51萬用戶一個月用電；並減碳10萬6083公噸，相當於287座大安森林公園一年碳吸收量；以及減少原生紙漿1187.7萬公斤，相當於少砍23萬7342棵樹，約是8座大安森林公園的樹木量。

參與活動的業者有清淨海環保洗衣粉業者，業者說，共計有80幾種不同規格的產品上市，有在主流通路銷售，可降低一般家庭廢水污染水資源，銷量都很穩定。

中聯資源公司則是生產爐石粉、高爐水泥等8項系列產品獲標章，除可提升營建工程品質、降低生產成本，因年產300萬公噸爐石粉取代水泥，每年減碳224萬公噸，約5760座大安森林公園一年碳吸收量，台北及高雄捷運、台灣高鐵、淡海輕軌、台北101大樓等都有使用。

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冠軍建材則是銷售磁磚，著力於在產製流程中將水、熱能回收再利用，最大客戶是績優建商，因為政府有容積優惠措施推出，以及消費意識高的民眾也會選購。

另外，環保署推出環保標章30週年巡迴胖卡車，8日將到嘉義縣洲南鹽場、9日到嘉義市檜意森活村、10日到高雄市壽山國家自然公園、22日到台南市立圖書館新總館、23日到台中市北屯松安社區、30日到桃園市興仁夜市，讓民眾用手機刷QRcode玩環保問答遊戲，得1萬分可換拿環保獎品。（編輯：張芷瑄）1111007