最慢與最快鐵路連結 蒜糖五分車延駛高鐵嘉義站

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣糖業公司8日上午在「五分車高鐵站」舉行蒜頭糖廠五分車延駛高鐵嘉義站通車典禮，經濟部次長陳正祺（左6）、嘉義縣長翁章梁（左5）、故宮博物院長吳密察（左7）及台糖董事長陳昭義（左4）等人出席。中央社記者蔡智明攝 111年10月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣8日電）蒜頭糖廠五分車延駛高鐵嘉義站今天通車，最慢與最快的鐵路正式連結；台糖公司表示，票價打6折至明年9月，全台唯一糖鐵與高鐵接駁路線，明年將延駛至故宮南院，歡迎來搭乘。

台灣糖業公司今天上午在「五分車高鐵站」舉行蒜頭糖廠五分車延駛高鐵嘉義站通車典禮，並邀請在地參與五分車月台藝術創作的學生搭上首次正式啟動的列車。經濟部次長陳正祺、嘉義縣長翁章梁、故宮博物院長吳密察及台糖董事長陳昭義一同出席，見證最慢與最快鐵路的連結。

陳昭義簡報時指出，「嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫」第1期工程蒜頭糖廠既有鐵道向東延駛至嘉義高鐵站約1.38公里，包含軌道、增設2處候車月台及4處平交道等設施工程。工程經費新台幣8000萬元由台糖公司負擔，去年9月28日動工，歷經一年完工通車。

陳昭義表示，1.5期由蒜頭糖廠向西延駛至故宮南院園區約1.49公里，並採購新的車廂，預定明年8月完工，經費2.5億元由行政院支出，交通部鐵道局負責工程設計、監造及施工，台糖已訂製21節復古車廂。

陳昭義說，全票票價200元，不過自即日起至明年9月底推出票價6折優惠方案，乘客還可持票根至蒜頭糖廠冰店兌換17元冰棒1支，短程體驗票不適用上述優惠。

吳密察致詞表示，1.5期工程是故宮南院最引領期盼的，完工後方便遊客從北面進入，遊客可以更容易親近故宮南院。

翁章梁接受媒體聯訪表示，這條路線得天獨厚因為它銜接高鐵，未來將透過五分車行駛銜接至故宮南院，方便遊客欣賞國寶等展覽，另外也串連了蒜頭糖廠，對嘉義縣的觀光將有很大的幫助。（編輯：郭諭儒）1111008

台灣糖業公司8日在「五分車高鐵站」舉行蒜頭糖廠五分車延駛高鐵嘉義站通車典禮，並邀請在地參與月台藝術創作的學生搭上首次正式啟動的列車，嘉義縣長翁章梁（左3）到車廂打招呼。中央社記者蔡智明攝 111年10月8日