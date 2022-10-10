花蓮連續降雨 太魯閣燕子口落石封閉
2022/10/10 09:31（10/10 09:46 更新）
太魯閣國家公園內的燕子口步道因降雨導致落石，太管處緊急封閉，預計11日開始清除，呼籲遊客暫勿前往。（太管處提供）中央社記者李先鳳傳真 111年10月10日
（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）太魯閣國家公園內的燕子口步道因近日連續降雨導致落石，太管處緊急封閉，預計11日開始清除，呼籲遊客注意暫勿前往。
太魯閣國家公園管理處遊憩課長聶世詔告訴中央社記者，巡查人員今天上午在燕子口步道400公尺處發現落石，人車無法通行，緊急封閉。將於雨勢漸緩開始清除，並持續觀察落石情形，預計11或12日才開放通行，詳細資訊會於官網公布。
聶世詔說，國慶連假期間，有遊客到太魯閣國家公園觀光遊覽，但因天候狀況不穩定，有些步道並未暢通，請遊客留意。
受花蓮地區連續豪雨影響，白楊步道1.9K有落石，落石點目測上方掉落岩壁面有明顯裂縫，考量遊客安全，關閉步道1K至2.1K水簾洞處；綠水步道部分封閉進行邊坡搶修作業。（編輯：張銘坤）1111010
太魯閣國家公園內的燕子口步道因降雨導致落石，人車無法通行，緊急封閉。太管處持續觀察落石情形，將於雨勢漸緩開始清除，預計11或12日才開放通行，詳細資訊將在官網公布。（太管處提供）中央社記者李先鳳傳真 111年10月10日
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