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國慶收假日估國道9路段易壅塞 國5北向行車時間平日7倍

2022/10/10 09:53（10/10 10:22 更新）
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國慶連假最後一天，高速公路局預估9個國道路段易塞。（中央社檔案照片）
國慶連假最後一天，高速公路局預估9個國道路段易塞。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北10日電）今天是國慶連假最後一天，高速公路局預估9個國道路段易塞車，其中國5北向行車時間可能是平日的7倍。

根據高公局即路況資訊，國5上午9時後北向車流漸增加，上午9時20分，頭城至坪林局部路段車速不到40公里，其他國道路段車流順暢。

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高公局預估今天國道交通量為105百萬車公里，比前2天少，研判上午易車段主要是國5北向路段，下午易壅塞路段包括：國1北向時苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國6西向舊正-霧峰系統。

高公局今天實施的疏導措施，包括：中午12時至晚間9時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口，下午2時至晚間9時於國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；另採單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。（編輯：張銘坤）1111010

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