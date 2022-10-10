全球瘋華語 國教院公布能力參考指引助教學

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（中央社記者陳婕翎台北10日電）近年來全球掀起學習華語的熱潮，國家教育研究院公布「華語文能力基準應用參考指引」，預計將於明年推出「參考指引」使用手冊，提供華語教學上具體可操作的教學說明及示例。

根據「華語文能力基準應用參考指引」規定，將華語文學習者聽、說、讀、寫、譯、文化的表現分為3等7級。 「3等」分為基礎、進階、精熟，「7級」分為1級至7 級，其中「基礎」包含1至3級，「進階」包含4、5 級，「精熟」包含6、7級。

以參考指引「文化表現」提供範例，回應讚美時，學習者可說出「哪裡哪裡」，屬於基礎（1至3級），學習者可說出「你過獎了」，可評價為進階（4至5級），回應不熟悉的上位者讚美時，學習者可說出「承蒙抬愛」，列為精熟（6至7級）。

教育部國際及兩岸教育司今天發布新聞稿說明，「華語文能力基準應用參考指引」主要說明華語作為第二語言或外語的基本理念、課程目標、學習內容、學習者能力描述等內容，可以作為規劃課程、編輯教材、選擇教學資源、設計測驗等實際使用的參考資料。

這份指引提供漢字、詞語、語法點等語言知識、溝通話題及教學資源等參考資料，結合學習者聽、說、讀、寫、譯、文化表現描述，幫助教師依照學生學習需求與目標將上述內容做適當轉化，發展合適教學與教材。

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「華語文能力基準應用參考指引」同時也提供教師在規劃課程、設計教學、編寫教材、運用資源、編製測驗等5個面向的實施建議。在華語教學各領域的重要基礎，保留華語教師於課堂中發揮創意的彈性空間，設計相應的教學方法、學習策略或評量方法。

國際及兩岸教育司表示，華語教材編輯者、需要設計華語文課程學習內容相關人員、華語教師以及華語教學單位等都可參考運用，除了可用於優質的華語文教育推廣、促進台灣與國際的語言教育單位對話，更可促進華語文教學的系統化、科學化及資訊化。（編輯：張雅淨）1111010