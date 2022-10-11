統一超商鼓勵減塑 10/12起陸續停供免費提網

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統一超商宣布12日起，超過家6500間7-ELEVEN門市，將陸續停止提供咖啡及鮮食的一次性免費提網服務，若消費者忘記帶購物袋，也能選購可重複使用的提袋。（統一超商提供）中央社記者鄭鴻達傳真 111年10月11日

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（中央社記者鄭鴻達台北11日電）為鼓勵綠色消費，統一超商宣布自明日起，逾6500間7-ELEVEN門市將陸續停止提供咖啡及鮮食一次性免費提網，若消費者忘記帶購物袋仍可加價購買，估未來1年將能減少逾354噸塑膠垃圾產生、約等於711噸碳排。

統一超商今天發布新聞稿表示，7-ELEVEN積極拓展營運綠實力，以「地球永續、你我日常」與消費者共同倡議綠色消費，藉由「擴大減塑」、「鼓勵自帶」兩大作法，與地球共好。

統一超商指出，為積極推動綠色消費，7-ELEVEN將自12日起，於各門市陸續停止提供一次性免費提網服務，現有免費提網視各店庫存狀況用完為止，推估未來1年下來，可減少超過354噸的塑膠垃圾產生，相當於711噸碳排放量。

為鼓勵民眾自備購物袋使用，統一超商表示，民眾未來消費時忘記攜帶購物袋，結帳時可加價購買更加耐用、好收納的提袋，可依使用習慣和功能性選擇尺寸，且能重複使用，減少一次性垃圾產生。

統一超商表示，隨著環保意識提升，許多民眾養成自備餐具、購物袋的生活習慣，7-ELEVEN持續透過擴大減塑、鼓勵自帶兩大作法，自2019年起率通路之先，倡議不提供吸管，每年約可減少使用超過4.5億根吸管，相當於可繞地球246圈。

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統一超商表示，7-ELEVEN持續推動「擴大減塑」，作法包括首創自建可回收寶特瓶、電池的「循環經濟資源回收機」、「OPEN iECO循環杯還杯機」租還服務，並開發塑料占比減少10%的塑膠袋、鮮食商品包裝大規模減塑等。

統一超商表示，7-ELEVEN也推動「鼓勵自帶」，包括長期響應環保署自備飲料杯政策、推出上百款環保袋、環保杯或加大版不織布環保袋，並與統一超商好鄰居文教基金會合作舉行「發現減塑智多星」主題親子同樂會活動，傳達減塑知識、提升環保意識。（編輯：翟思嘉）1111011