清大開SUP划槳課 帶領學生體驗立槳樂趣

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（中央社記者郭宣彣新竹市11日電）清華大學今天表示，新式體育課「SUP立式划槳」正式開划，23名學生已在校園內的游泳池練習，未來，待校內成功湖完成整治，將帶領學生至湖中，體驗立槳樂趣。

清華大學今天發布新聞稿指出，立槳的體驗活動花費不菲，因此，清華大學體育室開出立槳課，吸引上百名學生搶修，還有德國籍交換生來排隊加簽，上學期也有泰國、越南籍學生修課。

副教授兼體育室主任陳國華表示，為了開一門學生真正有興趣的體育課，他去學習並考取立槳指導證照，上學期課程結束時，還收到學生的正面回饋「這是大學4年最喜歡的體育課」，也讓他更有動力持續開課。

陳國華說，許多立槳初學者擔心平衡感不好又怕水，而平衡感能透過核心訓練來練習，且課程也會從易至難循序漸進，只要勤加練習，都可以學會。

清華大學表示，清大校園內有座面積約3公頃的成功湖，目前正進行整治工程，預計明年4月底校慶前即可完工，明年將帶學生到成功湖玩立槳，感受在有風、有浪自然環境中划槳的樂趣。（編輯：李錫璋）1111011