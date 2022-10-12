迎接外國旅客 台灣高鐵推限時7折優惠

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因應13日開放邊境，台灣高鐵表示，即日起到11月30日止，將疫情前即廣受外籍旅客好評的海外熱銷商品「高鐵單程乘車券」，加碼限時7折優惠。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北12日電）因應明天開放邊境，台灣高鐵表示，即日起到11月30日止，將疫情前即廣受外籍旅客好評的海外熱銷商品「高鐵單程乘車券」，加碼限時7折優惠。

台灣高鐵今天發布新聞稿指出，2015年起推出「高鐵單程乘車券」，銷售對象限持用非台灣護照且短期入境文件旅客，成為許多外籍人士搭機抵台後，轉乘接駁的最佳選擇，外籍旅客可透過與高鐵公司合作的海內外經銷商，購買「高鐵單程乘車券」並於購買後90天內使用。

旅客使用時先至高鐵周遊券網站訂位，再持訂位代號、護照及入境證件至高鐵任一車站櫃檯領取車票，即可進站搭乘。

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台灣高鐵說，除了「高鐵單程乘車券」外，外籍旅客來台可依照遊程需求，選擇「高鐵周遊券」及「雙鐵周遊券」，在指定天數內不限次數、不限區間搭乘高鐵。

另外，台灣高鐵表示，為深耕國旅市場，推出多種旅遊產品，像是旅客可以選擇高鐵假期套裝旅遊商品，以超高CP值一次搞定車票、住宿及租車；習慣自行上網比價、安排行程的旅客，可以在高鐵合作飯店官網購買「飯店聯票」，訂房加購高鐵即享車票65折起優惠，或於高鐵合作平台購買「國旅聯票」，超過千項旅遊商品均享加購高鐵車票8折起優惠。（編輯：唐聲揚）1111012