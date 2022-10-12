疫後高端旅遊3大趨勢 天數長客製化及預算提高

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（中央社記者余曉涵台北12日電）明天即將開放邊境，旅遊業者也觀察到高端旅遊出現3大趨勢，包含需求10天以上的長天數旅遊、客製化小包團需求提升，及「單價天花板」大幅提高。

台灣將在明天起開放邊境，旅遊業者也觀察到高端旅客的旅遊趨勢較以往不同，雄獅旅遊發布新聞稿表示，高端旅遊型態改變的3大趨勢包含需求10天以上的長天數旅遊、客製化小包團需求提升，及「單價天花板」大幅提高等。

雄獅旅遊發言人賴一青說，疫後客製化高端旅遊團體比例增加2成左右，旅遊地主要為歐洲和長天數商品，旅行天數從12天拉長到17天，團費的願付價格也比過去高出3成，但對服務品質的需求也跟著提高。

賴一青指出，推估和世界斷軌將近3年，旅客對世界的嚮往更勝以往，轉而熱衷定點深度且完整的旅遊型態，在補償心態下，更期盼把這些年沒有玩到的補回來。

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雄獅旅遊說，2023年將主打有別以往的全新旅遊型態，以滑雪團為例，即使價格比過去增加3成左右，但短短一週就逼近700人搶著報名，未來也將規劃柏林馬拉松、日本富士山自行車賽等主題旅遊外，也鎖定蜜月團客群推出系列行程。

看好旅遊市場復甦，雄獅旅遊也同時宣布19天的「經典南極半島團」再度重出江湖，2024年推出全新「三島壯遊Long Stay」遊程，包括福克蘭群島、南喬治亞群島，以及南極洲三島體驗，30天行程要價新台幣126萬元，要搶攻高端旅遊市場客群。（編輯：謝雅竹）1111012