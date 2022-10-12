早安世界》IMF上修台灣今年成長預測至3.3% 通膨3.1%遠低於全球
IMF上修台灣今年經濟成長預測至3.3% 通膨3.1%遠低於全球平均
根據國際貨幣基金（IMF）11日發布的預測，受到高通膨、俄烏戰爭與COVID-19疫情等一系列挑戰，全球2022年經濟成長率為3.2%，比前一年的6%減了將近一半，2023年預估將下降至2.7%，是2001年以來最疲弱的成長。另一方面，IMF預估台灣今年經濟成長率可望達到3.3%，較4月春季報告中所做的預測上修0.1個百分點，預測明年成長率為2.8%；今年台灣的通貨膨脹率預估為3.1%，遠低於全球平均值。行政院國發會表示，台灣經濟成長動能可維持，且政策有效因應，使通膨控制優於其他國家。（看完整報導）
台股重挫596點收13106點 史上第7大跌點 金管會擴大限空措施
升息陰霾加上美國再祭晶片管制措施，利空籠罩金融市場，台灣11日股匯市同步下殺，台股重摔596點，為史上第7大跌點，終場收在13106點，創近2年新低點；新台幣爆量大貶1.99角，收在31.867元。金管會晚間緊急宣布調整打擊空方強度，自12日起每日盤中借券賣出限額自20%再降為10%，上市櫃有價證券最低融券保證金成數由100%再拉高至120%。國安基金強調，整體而言，台股基本面良好，投資人要有信心。台股今年自1月上旬創歷史新高迄今，已大跌5513點，跌幅達29.6%，外資今年累計賣超台股達新台幣1兆2757億元。法人表示，台股短線恐回測萬三大關，能否止跌，需觀察13日台積電法說會及融資水位變化。（看完整報導）
台積電大跌36.5元創紀錄 單日市值蒸發9400億元
美國對半導體技術出口至中國實施新限制後，台灣、日本和韓國晶片類股重挫，使此一地區半導體業者的全球市值蒸發了2400億美元以上。台積電11日終場收在401.5元，創25個月新低，大跌36.5元，下跌金額創新紀錄，跌幅達8.33%，單日市值縮水新台幣9464億元，滑落至10.41兆元，影響大盤302點。（看完整報導）
美眾院軍事、情報2訪團來台 經濟學人：美國挺台史上最強
美國聯邦眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨首席議員溫斯卓普，以及聯邦眾議員摩爾頓11日至13日分別率團來台訪問，12日將共同晉見總統蔡英文、拜會國家安全會議秘書長顧立雄，並接受外交部長吳釗燮款宴。對於美國兩黨國會議員訪台絡繹不絕，總統拜登也多次表明將動用軍力保衛台灣安全，英國「經濟學人」週刊指出，早年台灣由蔣中正等軍事獨裁強人統治、實施戒嚴、監獄裡關押眾多政治犯，在美國政壇幾乎只有反共人士力挺，今天的台灣在華府已是自由民主的有力象徵，美國對台灣的跨黨派支持可說前所未有。（看完整報導）
俄軍持續濫炸 G7領袖承諾力挺烏克蘭 美將儘速交運先進防空系統
俄羅斯在烏克蘭占領的地區持續被烏軍收復，俄國總統蒲亭在2018年親自主持通車典禮的克里米亞大橋又被炸壞，俄軍便使出遠距攻擊，10日對烏克蘭全國多處發動數月以來最大規模的空襲，至少造成19死、逾百傷。蒲亭揚言要繼續猛烈「反擊」，俄軍便連續第2天對烏克蘭發動大規模飛彈攻擊，烏國中部第聶伯羅州地方首長表示，新的攻擊導致能源設施嚴重受損。世界七大工業國集團（G7）領袖11日以線上會議商討烏克蘭情勢後發布聲明，承諾持續大力支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵，並警告若俄國膽敢動用核武將遭遇嚴重後果。烏克蘭總統澤倫斯基在會中要求G7領導人緊急提供防空武器。白宮回應表示，美國將儘速運交烏克蘭「國家先進防空系統」（NASAMS）。（看完整報導）
歐盟欲組能源聯盟抗俄「能源炸彈」 化解內部分裂為最大挑戰
俄烏戰爭造成歐洲天然氣價格飆漲、連帶推升電價。歐盟理事會主席米歇爾10日發表公開信，呼籲團結對抗蒲亭的「能源炸彈」，讓歐盟成為實質的能源聯盟。這份不尋常的聲明反映歐盟國家近來為了是否設天然氣進口價上限，以及德國只顧砸錢救自己等連串分歧。（看完整報導）
兩幼童被美歐家庭收養 相隔20餘年返台找尋親生父母
許宏達和蔡竹飛分別在5歲、2歲時被美國與荷蘭家庭收養，如今透過衛福部社會及家庭署來台尋根，希望找到人生遺失的拼圖。29歲的許宏達說，他在成長過程中一直在想他是誰，4年前得知台灣有協助尋親的服務，就來台灣教英文，即便機會渺茫，他仍渴望有一天找到媽媽或其他原生家庭成員，他想讓生母知道，不論過去發生什麼事，他都沒有責怪，只是想了解當時的情況與母親的人生，更期盼與她分享彼此的生活經歷。24歲的蔡竹飛說，他一直希望知道自己親生父母的身份，他已來台3次，在這裡有家的感覺，他與收養家庭的關係很親密，但他很想知道親生父母過得好不好，他渴望與他們團聚，並讓他們知道，尋親是出自對他們的愛。（看完整報導）
共艦常態化侵擾 國防部：4年內籌獲防空反潛輕型艦
國防部計劃建置2艘「輕型巡防艦」取代原規劃的4500噸飛彈巡防艦。國防部指出，面對中共頻以大量輕型艦艇擾台，國防部規劃在112至115年，籌獲噸位較小、建造期程短的防空型及反潛型輕型巡防艦各1艘。國防部長邱國正指出，以前界定打飛彈、砲彈為第一擊，但因為中共在改變，現在無人機有事沒事就越界，造成很大困擾，所以把無人航空器等實體（越界）當作第一擊界定。（看完整報導）
中共20大前疫情加劇 西安停課內蒙古管制車輛
中共20大在16日登場前，中國疫情加劇，西安市多所學校暫停實體課程，內蒙古則宣布管制外車進入呼和浩特市。官媒人民日報發文護航中共總書記習近平的清零政策，強調「動態清零可持續而且必須堅持」，在微博遭網友一面倒痛批後，轉發媒體立即關閉評論，微博還急降熱搜。（看完整報導）
上海似因水庫鹹化可能影響供應 居民開始囤積飲用水
因為長江乾旱，上海位於長江口的水庫9月遭海水倒灌後，自來水源受到影響。官方表示已採取「異地調水」以保障供應，但微博上流傳疑似上海政府人員的聊天截圖說，上海3大水庫水源枯竭，上游乾旱無法補水，工業用水已難以保障，民用的自來水水質汙染已超標4倍，大家應多準備純淨水「以防萬一」。這個消息經過散播，上海居民開始囤積飲用水，超市與平台傳出缺貨。（看完整報導）
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