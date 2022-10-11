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俄羅斯空襲死亡人數增至19人 烏克蘭維持全國警戒

2022/10/11 16:42
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（中央社基輔11日綜合外電報導）基輔當局表示，昨天俄羅斯在烏克蘭各地發動大規模空襲，造成至少19人死亡、逾百人受傷。烏國緊急服務部門今天仍維持全國警戒狀態，以應對可能的更多飛彈攻擊。

法新社報導，烏克蘭緊急服務部門在Facebook發文稱：「根據初步統計，已有19人喪生，另有105人受傷。」

緊急服務部門此前通報的死亡人數為14人，受傷人數為97人。

路透社報導，緊急服務部門也在通訊軟體Telegram上發布消息稱，「警告！白天烏克蘭領土遭受飛彈攻擊的可能性很高。為保護自身安全，請待在避難地點，切勿忽視空襲警報。」

俄軍昨天對烏克蘭首都基輔等城市發動大規模飛彈攻擊，以針對克里米亞大橋（Crimean Bridge）8日的爆炸事件進行報復。

烏克蘭方面表示，俄軍已向至少10座烏國城市發射80多枚飛彈，這波攻擊導致能源設施受到格外嚴重的破壞。

烏國緊急服務部門還表示，俄軍今早對札波羅熱市（Zaporizhzhia）發動攻擊。這座城市位於莫斯科聲稱已吞併的同名州，惟實際上仍由烏克蘭控制。

據報導，札波羅熱市在過去1周裡遭遇一系列攻擊，今天這次攻擊俄軍向市區「民用基礎設施」發射12枚S-300飛彈，造成1人死亡。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1111011

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