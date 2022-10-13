掌握國門解封旅遊商機 北中南市赴釜山推廣觀光

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（中央社記者廖禹揚首爾13日專電）釜山國際觀光旅展今天起在釜山展覽中心（BEXCO）舉行，適逢台灣國門解封，台北、台中及台南市都把握機會參展，希望吸引更多旅客造訪美麗寶島台灣。

第23屆釜山國際觀光旅展13至15日舉行，共計32國、195個企業設置374個攤位。台北、台中及台南市攤位開場就吸引大量人潮，其中台北市政府與中華航空合作參展，宣傳訂於2023年初舉辦的「2023台灣燈會在台北」。

駐釜山辦事處處長林晨富應釜山觀光協會邀請出席開幕式，致詞提及台灣自13日解除邊境管制及入境隔離措施，歡迎各國旅客到台灣洽商、遊學及觀光旅遊。

林晨富指出，台韓在疫情前每週直飛航班超過500班次，互為第3大觀光客來源國，在兩國邊界完全解封後，相信雙邊觀光交流將迅速恢復熱絡，再次共創雙贏。

交通部觀光局今天也組成觀光踩線團，帶著10家韓國旅遊媒體及旅客組團赴台。大韓航空向中央社記者表示，台灣宣布鬆綁邊境管制後，仁川至台北航線機票預約持續成長，以正式宣布入境隔離規定改為0+7天的9月下旬為基準，消息宣布後10月13日至12月間機票預約量較宣布前增加190%以上。

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業界人士指出，近期日本、台灣接連宣布解封，需求增加推升票價，但台灣仍有7天自主管理等限制，預期完全解封後將帶來更多赴台旅遊人潮。大韓航空目前也正密切注意需求變化，可能考慮增開航班。

為迎接疫後新變化，大韓航空今天也公開50種全新酒單，特別請到2019年世界侍酒師大賽冠軍阿爾瑪特（Marc Almert）合作，精選在機上環境也能充分品嚐出香味的酒種，預計明年3月後與飛機餐新菜單接力向旅客提供全新餐飲體驗。（編輯：陳惠珍）1111013喝酒警語：飲酒過量，有害健康。

大韓航空13日公開與2019年世界侍酒師大賽冠軍阿爾瑪特（Marc Almert）（左2）合作挑選50種全新酒單，預計在2023年3月後在機上供應。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年10月13日