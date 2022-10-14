早晚偏涼 迎風面地區局部有雨

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中央氣象局表示，14日桃園以北、東半部地區及恆春半島有降雨機會，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區下雨時間較長，有局部大雨發生的機率。圖為台北市中正區民眾撐傘過馬路。（中央社檔案照片）

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（中央社台北14日電）氣象局表示，今天仍為東北風的環境，迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島有降雨機會，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區下雨時間較長，有局部大雨發生的機率，新竹以南地區維持多雲到晴，午後中南部山區有零星降雨。

溫度方面，中央氣象局指出 ，各地夜晚清晨低溫約攝氏22至24度，白天高溫在桃園以北及宜蘭約24、25度，竹苗及花蓮26至29度，中南部及台東可以到30至32度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸請留意溫度的變化。

氣象局說，東北風明顯偏強，今天白天台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風；晚起桃園至嘉義、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，基隆北海岸及東北部、東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，海上作業及海邊活動請注意安全。

氣象局表示，位於南海的熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風的趨勢，未來往中南半島前進，對台灣天氣沒有影響。（編輯：李錫璋）1111014