颱風桑卡及尼莎預估接力生成 15至17日降雨明顯

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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象局今天表示，預估今年第19、20號颱風桑卡、尼莎將接力生成；可能影響台灣天氣的是颱風尼莎，目前在菲律賓東方海面，可能通過巴士海峽，15至17日北部、東北部有明顯降雨。

中央氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，目前在南海的熱帶性低氣壓最快24小時內有機會增強為颱風，是今年第19號颱風桑卡，預計將往中南半島移動，對台灣沒有影響。

葉致均提醒，需要注意的是在菲律賓東方海面的熱帶擾動，目前還在緩慢組織中，不排除未來2天有機會增強為颱風，會是今年第20號颱風尼莎，路徑上有較大的機會穿過巴士海峽，17日與東北季風有共伴效應；但路徑上各國模式仍有分歧，須再觀察。

然而，葉致均說，菲律賓東方的熱帶系統在強度上仍有很大的不確定性，與東北季風的互動影響也還有變數；但不論它是否會成為颱風，16、17日仍然會帶來水氣、有顯著降雨。

葉致均表示，明天天氣與今天類似，桃園以北、東半部有短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭等地可能有會大雨發生。

葉致均指出，15至17日受到熱帶系統接近影響，水氣增加，北部、東半部降雨明顯。15、16日在宜蘭、大台北山區，局部大雨或豪雨，且不排除可能會有豪雨以上等級的降雨，桃園以北、花蓮則會有大雨；16日東南部、恆春半島可能有大雨發生。

葉致均提醒，預估17日因熱帶系統及東北季風增強影響，各地降溫，且雨勢最明顯，桃園以北、東半部地區及恆春半島並有局部大雨或豪雨發生，其他地區也有局部短暫雨。

葉致均說，預計18日水氣減少，桃園以北、宜花仍有局部短暫陣雨，台東、中南部山區為零星降雨。

氣溫方面，葉致均表示，16日之前各地低溫約攝氏22至24度，桃園以北、宜蘭高溫約24、25度，竹苗、花東約24至29度，中南部在30度以上；17日明顯轉涼，中部以北低溫降至19、20度，其他各地約21、22，北台灣高溫約21度，中部約在25度以下，南部則是27、28度。（編輯：陳政偉）1111013