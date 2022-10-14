吳德榮：熱帶擾動發展中 16日起北部東半部防致災性降雨

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氣象專家吳德榮說，熱帶擾動還在發展中，16日起要留意與東北季風的共伴效應。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者余曉涵台北14日電）氣象專家吳德榮今天說，熱帶擾動還在發展中，16日起要留意與東北季風的共伴效應，可能為北部、東半部帶來致災性降雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天迎風面水氣漸增，桃園以北及東半部有局部雨，新竹有局部短暫雨的機率，中南部多雲時晴，北台仍偏涼，中南部日夜溫差大。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天熱帶系統外圍水氣影響，北部及東半部降雨增大，中南部山區有局部短暫雨。

吳德榮提醒，16日、17日因共伴效應，北部、東半部應防「致災性」的大量降雨，其他地區亦有局部雨，17日起冷空氣南下，北台轉濕冷。

18日北部、東半部仍有明顯降雨，中南部降雨停歇，北台濕冷，中南部早晚偏冷，平地最低氣溫將降至攝氏16度左右。

吳德榮指出，19、20日天氣漸趨好轉，迎風面仍有局部短暫雨的機率，背風面晴時多雲，19日北台偏冷，中南部早晚冷，20日氣溫漸升，各地早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大。

吳德榮說，根據中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶低壓在南海，往中南半島，有發展成輕颱的趨勢，無侵台疑慮，關島西方海面的熱帶擾動，仍在發展中，最新歐、美模式系集模擬顯示，16日及17日最靠近台灣。其模擬路徑大多通過巴士海峽，之後略微北偏、再轉西南進入南海。

吳德榮強調，其與東北季風的共伴效應將為北部、東半部帶來「致災性」的大量降雨，模式模擬路徑仍存在略偏北接近台灣或略偏南接近呂宋島的不確定性，應密切觀察。（編輯：李錫璋）1111014