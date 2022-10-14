花蓮溫泉季10/15起跑 入住南區5鄉鎮送禮券

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（中央社記者張祈花蓮縣14日電）天氣轉涼，花蓮太平洋溫泉季活動將於10月15日起至11月14日登場，為振興918台東強震災區觀光，活動期間至11月底入住花蓮南區5鄉鎮旅宿，外地遊客可獲300元農會禮券。

花蓮縣政府觀光處今天發布新聞資料指出，瑞穗、安通兩大溫泉區太平洋溫泉季活動10月15日起至11月14日，在指定地點拍照打卡可獲精美禮物；活動期間在活動店家住宿、泡湯或滿額消費，可集點參加摸彩，最大獎是黃金、鑽石。

花蓮瑞穗溫泉區以金黃色碳酸鹽泉為特色，活動期間在瑞祥公園對面草坪設置瑞穗展區，有原民圖騰打造的入口意象，展出鯉魚燈牆、紫藤花廊及金黃色燈海。

安通溫泉為銀白色硫酸鹽泉，安通展區位於安通露天野溪溫泉，入口處有溫泉花廊引導，邊泡湯可邊欣賞明月及美人鴨造型裝置藝，還有岸邊的鑽石與金針花燈飾。

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花蓮縣政府觀光處長張志翔接受中央社記者採訪指出，918台東強震，造成花蓮瑞穗、玉里、富里、卓溪、萬榮等5鄉鎮觀光受創，縣府編列新台幣1000萬經費，15日起至11月底外地遊客入住受災5鄉鎮合法旅宿，縣府提供旅宿業者每晚500元補助，遊客登錄住宿資料可獲300元在地農會禮券，還有機會抽到特斯拉汽車。

張志翔指出，花蓮下半年活動滿檔，除了太平洋溫泉季，15日還有太平洋falifali音樂節、11月5、6日穀稻秋聲富里山谷草地音樂節及12月31日花蓮太平洋觀光節演唱會。（編輯：孫承武）1111014