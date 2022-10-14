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中華郵政聯名幾米 8款集郵商品20日開賣

2022/10/14 16:56
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（中央社記者余曉涵台北14日電）中華郵政今天說，攜手國際知名繪本作家幾米推出8款集郵商品，以「感恩郵票小全張—向防疫人員致敬」為發想主軸，精選其繪本創作圖樣，20日起開賣。

中華郵政發言人陳敬祥今天在交通部例行記者會中表示，為增添集郵商品豐富性，20日起開賣「幸福郵你」幾米系列等8款集郵商品，以國際知名繪本作家幾米所繪的「感恩郵票小全張—向防疫人員致敬」為發想主軸，並精選其繪本創作圖樣，巧妙結合郵政元素，設計美觀及實用性文創商品。

中華郵政說，幾米系列集郵商品包含幸福郵你絲巾、幸福郵你帆布書包（信箱款）、幸福郵你帆布書包（感恩款）、幸福郵你提袋（感恩款）、幸福郵你提袋（花朵款）、幸福郵你提袋（限量款）、2款幸福郵你吸水杯墊。

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另外，中華郵政指出，為介紹台灣珍貴文化建築，20日也將發行「台灣古蹟郵票（111年版）」郵票，以專賣局、原台南水道、鄞山寺及鳳山縣舊城為主題，郵票1套4枚。

中華郵政說，配合郵票發行，也印製首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各1批，將在18日發售，另外製作預銷首日戳低值封、套票封及預銷原圖明信片（中文癸戳），在郵票發行當日供售。（編輯：陳政偉）1111014

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