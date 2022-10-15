營造棲地安全 台南演練黑面琵鷺等傷鳥救護醫療

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（中央社記者張榮祥台南15日電）時序入秋，天候轉涼，大批黑面琵鷺抵台度冬，相關單位昨天下午在台南市七股區曾文溪口演練傷鳥搜救及救護醫療，營造棲地環境，確保黑琵及其他鳥兒安然度過冬天。

台南沿海棲地多冬候鳥，最知名莫過於從南北韓交界南下的黑面琵鷺；保育團體日前觀測，黑面琵鷺保護區、七股頂山賞鳥亭及北門雙春濕地等，度冬黑琵已有468隻，隨著天氣趨涼轉冷，黑琵數量將持續增加。

不過，黑琵在台南棲地感染肉毒桿菌時有耳聞，2002年至2003年間更造成73隻死亡，引起關注，其他冬候鳥也有中毒潛在危機；台南市政府、林務局、特有生物研究保育中心、台江國家公園管理處及保育團體等，昨天下午特別在台南市七股區曾文溪口黑面琵鷺第一賞鳥站旁演練傷鳥救護醫療。

台南市政府農業局發布新聞稿指出，相關單位在台南黑面琵鷺保護區及度冬棲地巡守的共同整備演練，進行傷鳥搜救及救護醫療，強化反應能力，適當調配資源搶救，將鳥兒傷害影響降到最低。

農業局人員表示，傷鳥救護醫療，目的是營造棲地環境，確保來台候鳥及本地留鳥安全度冬；演練假想內容分為一般傷鳥救援，黑面琵鷺等保育類傷鳥救援及感染禽流感傷鳥救援。

相關單位希望未來遇到類似狀況時，透過搜救、急救、巡查及清理棲地等程序，共同救護黑琵及其他鳥兒免於感染肉毒桿菌而死亡。

農業局呼籲，若發現黑面琵鷺活動力弱，無法飛翔甚至蹲坐地面，嘴巴微張、軟頸、翅膀下垂等情形，應立刻通報搶救，提高黑琵存活率。（編輯：謝雅竹）1111015